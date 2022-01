Madagascar: Front politique - Les gouverneurs déterminés

A moins de deux ans de l'élection présidentielle, les gouverneurs ont mené une plaidoirie auprès des institutions pour mieux s'armer face aux enjeux politiques et économiques de leurs missions.

Les gouverneurs sont tous dans la Capitale depuis lundi dernier, pour présenter leurs vœux aux différentes institutions du pays. L'occasion a été saisie par ces derniers afin de sensibiliser leurs interlocuteurs aux objectifs fixés par les régions dans le cadre de leurs missions de développement. Les gouverneurs des régions, qui sont sur le front politique aussi, sont les chefs d'orchestre des actions de développement menées par le régime au niveau régional. Aucune fausse note ne leur est autorisée, si l'on en croit le discours du président de la République, mardi dernier, devant ces gouverneurs à Iavoloha. Si des lacunes sont constatées, " il est temps de les corriger conformément aux attentes de la population, qui exige des résultats " a soutenu Andry Rajoelina.

Mobilisation. " Beaucoup reste à faire en matière de développement régional " ont, quant à eux, soutenu les gouverneurs. C'est dans cet état d'esprit, " nourri de détermination ", que ces derniers se sont présentés auprès des autres institutions. En effet, après une visite officielle au président de la République, mardi dernier, à l'occasion du nouvel an, les gouverneurs ont fait le tour des institutions, hier, pour présenter leurs vœux mais aussi, visiblement, pour plaider leurs causes et rappeler l'objectif d'une " mobilisation générale " de toute la machine institutionnelle. En tout cas, ils veulent être rassurants concernant leur engagement et ne tremblent pas face aux critiques du camp d'en face.

Coordination. En effet, les gouverneurs ont rendu visite, hier, aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale lesquels ont confirmé leur soutien aux patrons des régions. Ces derniers, qui ont toujours manifesté leur " détermination ", ont aussi rencontré le premier ministre, hier dans la matinée. L'issue de cette rencontre avec le chef du gouvernement à Mahazoarivo a fait glisser l'information sur un probable tenue d'une " réunion de coordination des actions menées par l'exécutif et les régions " dans les prochaines semaines. Jusqu'à présent, les régions dépendent beaucoup des subventions du pouvoir central pour fonctionner et investir.

Les gouverneurs sont chargés de coordonner les actions de développement au niveau des régions. Le président de la République leur exige, en effet, des "résultats concrets ". En tout cas, ils ont déjà annoncé la couleur, depuis novembre dernier, et sont en ordre de bataille en vue de la prochaine échéance présidentielle. Lors de la réunion qui s'est tenue le 08 novembre dernier à Antsirabe, les gouverneurs ont évoqué l'élection de 2023, déjà dans la ligne de mire de ces nouveaux patrons qui règnent à la tête des 23 régions du pays.