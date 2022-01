Cote d'Ivoire: Bondoukou - Les fondateurs d'écoles privées exhortés à promouvoir l'excellence

Améliorer les performances des établissements scolaires et les résultats des élèves. Tel est l'objectif que le directeur régional de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Drena) du Gontougo, Coulibaly Naffo, veut partager avec l'ensemble de ses collaborateurs et partenaires de la famille éducative dans cette région.

C'est dans cette optique qu'il a eu une séance de travail, mercredi 12 janvier 2022, à Bondoukou, avec les fondateurs et directeurs des études des établissements scolaires privés du Gontougo.

" Soyons en phase pour le bonheur de la région et l'école en Côte d'Ivoire. Je vous exhorte tous à tendre vers l'excellence pour mériter la confiance que l'État a placée en vous, en vous octroyant des agréments", a dit Coulibaly Naffo aux responsables des 40 établissements scolaires privés de la région du Gontougo. Avec eux, il a eu des échanges sur les effectifs des élèves, les évaluations dont les examens de fin d'année, les conditions de travail et la formation des enseignants et leur suivi pédagogique, etc.

Par ailleurs, le Drena de Bondoukou n'a pas manqué de féliciter les fondateurs d'établissements scolaires qui ont permis de remettre dans le système scolaire, 204 élèves sortis pour diverses raisons. " Merci pour cet acte de haute portée sociale visant à soulager de nombreux parents", s'est réjoui Coulibaly Naffo.

Celui-ci a demandé aux fondateurs d'établissements scolaires privés de solliciter régulièrement l'Antenne de la pédagogie et de la formation continue (Apfc) à Bondoukou pour le renforcement des capacités et l'encadrement de leurs enseignants."Faites en sorte qu'ils soient dans le minimum de conditions favorables pour être productifs", a-t-il conseillé.