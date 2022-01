Cote d'Ivoire: Humour et métiers de la scène - L'humoriste Ramatoulaye Dj ouvre bientôt son école

Un établissement dédié exclusivement à la formation à l'humour et aux métiers de la scène. Tel est le défi que va relever l'humoriste Ramatoulaye Dj. En attendant la présentation officielle de cette école de formation située à Bingerville, le 19 janvier prochain, l'humoriste que nous avons rencontré le 12 janvier dans nos locaux a situé l'enjeu de la création de cet institut qu'il a baptisé Institut de formation à l'humour et aux métiers de la scène (Ifhas).

"Dans le cadre de la promotion de la culture ivoirienne, de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes, nous avons initié le projet Ifhas. Comme vous savez, l'humour et les arts de la scène, en plus d'être un vecteur de promotion de la culture, sont un canal de promotion de la jeunesse par l'auto-emploi et l'insertion professionnelle ", a-t-il indiqué, non sans insister sur sa volonté de participer de manière active et efficace à la structuration des apprenants par la formation et l'encadrement.

Le talentueux humoriste ivoirien Amani Koffi Mathieu, plus connu sous le pseudonyme Dj Ramatoulaye, Grand Prix Ivoire Humour 2020, à la cérémonie de distinction des meilleurs humoristes ivoiriens, a précisé qu'un tel projet " multisectoriel se veut une contribution significative au développement du pays et à l'épanouissement des populations, à cause de sa singularité et son avant-gardisme pour les métiers d'avenir ".

Dj Ramatoulaye, qui jouit d'une brillante carrière avec une belle renommée nationale et continentale, a rappelé qu'il n'aura pour mission que celle de supervision générale de l'établissement.

" L'administration sera l'affaire d'une équipe dynamique et qualifiée riche d'un directeur des études rompu à la tâche ainsi que de professeurs expérimentés maîtrisant la pédagogie. Et surtout avec des modules transversaux tels que la danse, la production audiovisuelle, le stand-up, l'actorat (comédie, théâtre...) afin d'assurer une optimisation des potentialités des étudiants à travers un programme étalé sur une rotation trimestrielle mise en œuvre par des experts de ces domaines, en vue de déboucher sur une formation qualifiante ", a-t-il expliqué.