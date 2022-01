Cote d'Ivoire: Attécoubé/La fête des enfants de Locodjoro - Le mercure est monté à "La place de la Capitale"

"La place de la capitale", place publique du village Locodjoro a refusé du monde dans la soirée du 8 janvier. Le village accueillait, en effet, la 4e édition de son évènement festif dénommé "La fête des enfants de Locodjoro à la capitale".

Wôyô, bal poussière, prestations d'artistes et bien d'autres activités ont permis à plus de 500 participants de vivre une chaude ambiance. De nombreux artistes ont été sollicités pour apporter leur touche à la réussite de cette fête.

On peut citer, pêle-mêle Kaladzé la voix divine, Infernal Dj, Baros, et le groupe Les douahous du Zouglou... Cet évènement annuel a pour but de rassembler les amis d'enfance de Locodjoro dans le cadre d'une soirée festive.

C'est aussi un canal de promotion et de valorisation d'un village qui a réussi le brassage de ses communautés. Et dans lequel ses populations vivent en toute quiétude dans la cohésion, l'entraide, l'entente et la solidarité. D'où le thème "Cohésion sociale, pour un lendemain meilleur des enfants de Locodjoro", retenu pour cette édition.

Cet évènement est organisé par une association de jeunes issus du village dénommée Famille Danpoupou. Un nom inspiré d'un homme d'affaires Camerounais prospère que ce groupe de jeunes tient pour modèle.

La grande innovation cette année a été l'entretien d'une des rues qui dessert le village avec du gravier qui a permis de donner fière allure à la rue. Une remise des dons, ainsi qu'une rénovation de certaines bâtisses, ont également eu lieu. Notons que cette édition était placée sous le parrainage de Moussa Touré, Chargé de mission auprès du ministre des Sports, et de l'Économie sportive.