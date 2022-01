Burkina Faso: Direction générale des ENSP - Emile paré et son daf interpellés par l'Aasce-lc

REVELATIONS

Direction générale des ENSP: Emile Paré et son DAF interpellés par l'ASCE-LC

Selon notre confrère Oméga Fm, " Emile Paré, Directeur général des Ecoles nationales de santé publique et son Directeur de l'administration et des finances ont été interpellés par les enquêteurs de l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC) ". Omega Fm a précisé qu'on " ne connait pas les raisons de cette interpellation ".

* Yako : une plainte déposée contre un pandore pour agression sur un apprenti-chauffeur

Selon nos informations, le syndicat des transporteurs de la gare routière de Yako a déposé, le 11 janvier dernier, auprès du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Yako, une plainte contre un gendarme pour agression sur un apprenti-chauffeur. Le pandore objet de la plainte est en service au poste de contrôle de la ville de Yako.

* Yako : un présumé faussaire de billets de banque, de cachets et de plaques d'immatriculation, déféré

Il nous est revenu qu'un homme âgé de 38 ans a été déféré à la Maison d'arrêt et de correction de Yako le mardi 11 janvier 2022. Il est soupçonné de confection de faux billets de banque, de cachets et de plaques d'immatriculation. Tout est parti d'une mission de contrôle du commissariat de Police de Yako en fin décembre 2021, lorsque les hommes de Boukaré Bonkoungou, commissaire central de police de Yako, ont appréhendé un homme disposant d'une plaque d'immatriculation douteuse.

Prix coup de cœur Gisèle Halimi 2022 : la Franco-burkinabè Roukiata Ouédraogo, lauréate

Ce message émane des ministères des Affaires étrangères et de la culture du Burkina Faso : " Félicitations à la Franco-Burkinabè Roukiata Ouédraogo, lauréate du prix coup de cœur Gisèle Halimi 2022, organisé par la Fondation des Femmes, sur le thème "Regarde Moi Bien ". Depuis 2017, la Fondation des Femmes est abritée par la Fondation de France, une structure de référence qui milite pour la liberté et les droits des femmes mais aussi contre les violences dont elles sont victimes. A travers un concours d'éloquence visant à dénoncer le sexisme par le verbe, Mme Roukiatou Ouédraogo, à travers ses paroles, contribue activement à promouvoir les droits des femmes dans la société ! Bravo l'artiste! ".

* Comité national d'organisation du Forum national de la réconciliation : la cérémonie d'installation reportée

" Avec la tenue du Conseil des ministres, demain jeudi 13 janvier 2022, l'installation du comité national d'organisation du Forum est reportée à une date ultérieure. Ce report est dû au fait que le CNO comporte des membres du gouvernement. Très cordialement ! ". Cette information est du Service Communication du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale.

*Consommation de la chicha à Ouagadougou : une vingtaine de tubes à chicha et accessoires saisis dans un kiosque

Cette information est du Service d'Information et de la Communication de la Police Municipale de Ouagadougou : " Dans la nuit du 11 Janvier 2022, la Police Municipale a mené une opération de contrôle du respect de l'arrêté portant interdiction de la consommation de la Chicha dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Cette mission a concerné un kiosque dont le tenancier s'adonnait à la vente de la chicha. Au cours de cette mission, environ une vingtaine de tubes à chicha et accessoires ont été saisis et la fermeture dudit kiosque. Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, la promotion de la santé et le bien-être des citoyens. Par ailleurs, la Police Municipale exhorte les populations au respect strict de la réglementation et les invite à dénoncer tout cas de violation de cette réglementation ".