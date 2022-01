Congo-Brazzaville: Education - L'école primaire Gaston-Lenda rénovée

Au nom de la première dame, Antoinette Sassou N'Guesso, le conseiller du président de la République et secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo, a inauguré, le 12 janvier, l'école primaire Gaston-Lenda, située à Talangaï, le sixième arrondissement de Brazzaville, autrefois dans un état de délabrement avancé.

Les travaux de réhabilitation de l'école Gaston-Lenda ont été réalisés grâce au patriotisme de l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, à travers son cabinet et la Fondation qu'elle dirige.

Selon le directeur gérant de l'entreprise Mag-Servises, Magloire Armand Makombo, sur l'ensemble du projet, il a été finalisé les travaux suivants : la réhabilitation de trois bâtiments pédagogiques de neuf classes comprenant un bâtiment administratif de cinq pièces et deux blocs latrines de huit cabines ; la réfection des sols et rechaussement des nouveaux bâtiments ; la réfection de la charpente, de la couverture en tôle bac alu ; la fourniture et pose des gouttières y compris les évacuations des eaux de pluies ; les aménagement extérieurs ; la réparation et l'extension du mur de clôture et autres travaux indispensables.

" Nous demandons aux élèves de prendre soin de ce joyau que maman Anto vous offre comme cadeau de Nouvel an ", a dit, dans son propos, la secrétaire générale adjointe de la Fondation Congo Assistance (FCA), Rosalie Biangana Vouka, cheffe de département de l'Education et de la Formation professionnelle. En outre, elle a rappelé les différentes œuvres sociales réalisées par cette organisation de bienfaisance, depuis sa création en 1984, dans divers domaines.

" Honorée de présenter l'œuvre multiforme de Mme Antoinette Sassou N'Guesso, qui le mérite bien, nous dirons d'elle, la mère de tous les élèves et étudiants démunis du Congo qui vient en appui à l'action du gouvernement de la République non seulement dans le domaine de l'éducation, mais aussi, de la santé, du social et de l'action humanitaire ", a déclaré la chargée de l'Education et la Formation.

S'exprimant au nom de son collègue de l'arrondissement 6 Talangai, l'administrateur maire de l'arrondissement 5, Ouenzé, Marcel Ganongo, a sollicité, au nom de la population, la réhabilitation de deux autres établissements scolaires, également dans un état pitoyable. Il s'agit de l'école Volonté populaire et celle de la Tsiémé, toujours dans le 6e arrondissement.

De son côté, la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, représentant Jean-Luc Mouthou, a salué le geste accompli par l'épouse du chef de l'Etat, présidente de la FCA.

" L'école, lieu par excellence pour l'apprentissage, la formation et l'épanouissement de la personne humaine, en société, se trouve depuis un moment au cœur de la vision de la FCA. Cette vision, dont nous saluons et savourons ses fruits aujourd'hui, restera à n'en point douter dans les annales de notre arrondissement en général et particulièrement à l'équipe de maîtrise et aux apprenants de l'école Gaston-Lenda, qui vient de subir une transfiguration spectaculaire en un laps de temps ", s'est réjoui Régine Tchicaya-Oboa.

En faisant de la sorte, a poursuivi la directrice de cabinet, " la FCA répond là à une des préoccupations majeures et phares du gouvernement de la République qui, depuis fort longtemps, ne ménage aucun effort pour l'amélioration du système éducatif congolais ".

Au nom de la population de Talangai, la directrice de cabinat a fait part de ses doléances dans le même domaine. A ce propos, elle a sollicité à nouveau la FCA pour la réhabilitation de deux autres établissements scolaires en voie de disparition à cause des érosions. Comme son prédécesseur, elle a cité les écoles Volonté populaire et la Tsiémé.