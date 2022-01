Ethiopie: CAN 2021 | Groupe A - 2e journée - Cameroun-Ethiopie et Cap-Vert-Burkina Faso - Le Cameroun sur du velours ?

Retour au groupe A aujourd'hui avec deux matchs quasi décisifs.

Ainsi, s'il a souffert pour toucher au but dans son fief en présence d'un public tout acquis à sa cause, le pays hôte a cependant assuré l'essentiel et doit une fière chandelle à un certain Vincent Aboubakar qui n'a pas tremblé lors de l'exécution des deux penalties décrétés et forcément désapprouvés par la bande à Bertrand Traoré. Il faut dire que le Burkina Faso avait de bonnes raisons d'espérer jusqu'à la demi-heure de jeu avant de déchanter à terme. Un goût d'inachevé donc pour des Etalons qui ont pris le taureau par les cornes, mais qui n'ont pas su porter l'estocade finale.

Ce qui les a fatalement exposés à un retour de manivelle avec des Camerounais qui ne se sont pas fait prier pour renverser la vapeur et ensuite gérer jusqu'à la fin. Les locaux se sont donc fait des frayeurs et il va falloir éviter tout relâchement ce soir face à l'Ethiopie, un adversaire qui n'a pas à rougir de sa défaite face au Cap-Vert, mais qui doit sortir le grand jeu contre les coéquipiers d'Onana.

Les Etalons déjà sous pression

Passons au Burkina Faso, en session de rattrapage face au Cap-Vert. Là, nul doute que les Gustavo Sangaré, Kaboré et autre Touré ne lésineront pas à la tâche pour freiner les ardeurs des Requins Bleus et se replacer dans l'optique du dernier virage. Sauf qu'il va falloir s'employer à faire sauter le verrou adverse, sachant que le Cap-Vert sait pertinemment que le Burkina Faso est déjà sous pression et a besoin de points pour se relancer. Pour le coach burkinabé, Firmin Sanou, ce match revêt donc une importance capitale. Ça passe ou ça casse comme on dit pour un onze qui ne s'est pas déplacé au Cameroun pour faire de la figuration.

Le programme

Cap-Vert-Burkina Faso, à Yaoundé à 17h00 sur beIN Sports 2

Cameroun-Ethiopie, à Yaoundé à 20h00 sur beIN Sports 3

Déjà joués

Cameroun-Burkina Faso (2-1)

Ethiopie-Cap-Vert (0-1)