Congo-Kinshasa: Suivi d'une probable éruption du Nyiragongo - Nord-Kivu - Une délégation du gouvernement dépêchée à Goma

Il s'observe depuis un certain moment, une crainte au sein de la population de la ville de Goma et du territoire du Nyiragongo sur une éventuelle et probable éruption du volcan portant le même nom.

Au cours de la journée, une très grande chaleur se fait sentir dans cette partie du Nord-Kivu et le soir une grande fumée rouge s'observe autour du cratère du volcan Nyiragongo considéré parmi les plus dangereux du monde et cela perturbe la quiétude de la population. Face à cette situation, le gouvernement central a dépêché en urgence, à Goma, dans la soirée du lundi 10 janvier 2022, une délégation de ministres en vue de suivre l'évolution du volcan Nyiragongo qui se présente déjà comme un danger permanent pour la population du chef-lieu de la province du Nord-Kivu et ses environs.

Ladite délégation est composée du vice-premier ministre du budget, du ministre des affaires sociales, celui de la recherche scientifique, de l'industrie, de la santé et du directeur de cabinet adjoint du premier ministre en charge du progrès social. La délégation va suivre de près avec l'observatoire volcanologique de Goma sur les activités intenses signalées dans le Nyiragongo et prendre les mesures de sécurité. Signalons que la délégation sera reçue par le gouverneur militaire Constant Ndima Kongba dans les heures qui viennent, une visite à l'OVG et une communication à la presse.