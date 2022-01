Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau - Nord-Kivu - La population court des risques à Goma

Depuis environ une semaine, la ville de Goma connait une pénurie d'eau extrême. Cela dans presque tous les quartiers du chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

Il faut parcourir plus de trois kilomètres pour trouver de l'eau dans les lacs avec tous les risques possibles surtout avec une très grande chaleur qui s'observe dans cette ville suite à une probable éruption du volcan Nyiragongo.

Quelques habitants de la ville de Goma qui se sont confiés au reporter du journal La Prospérité disent être déçus de la carence d'eau en ce moment où la pandémie de Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot.

" Je m'appelle Nicole, je vis dans le quartier Majengo dans la partie Nord de Goma. Pour avoir de l'eau ici chez moi, c'est devenu au-delà d'un rêve et cette situation dure depuis une semaine. Nous courons beaucoup de risques dont les maladies hydriques. A cela s'ajoute la pandémie du coronavirus qui exige l'usage quotidien et fréquent de l'eau pour le lavage des mains. Dans mon ménage, pour subvenir à nos besoins, il nous faut au minimum 5 bidons de 20 litres, soit 100 litres par jour. Mais à ce jour, pour avoir même un bidon c'est un casse-tête.

Et donc, la Régideso doit bien jouer son rôle afin de préserver les vies humaines. A part cela, l'opinion parle d'une éventuelle éruption du volcan Nyiragongo d'où l'hygiène doit être d'application. La question que l'on se pose est de savoir comment le faire sans eau ? Nous appelons les nouvelles autorités militaires à faire de cette question une priorité et que le directeur provincial de la Régideso puisse nous faire des explications sur la cause de cette carence et qu'à la prochaine il puisse au moins nous prévenir pour prendre des précautions", insiste-t-elle.

Joint par nos confrères de la prunellerdc.info le lundi 10 janvier 2022, le DP de la Régideso, M. David Angoyo Rutia a fait savoir que la vraie cause de cette Carence est due à l'éclatement de la conduite au niveau du cercle sportif, une conduite qui dessert de l'eau dans la partie Nord de la ville de Goma.

" Nous sommes en train de travailler, nous avons des travaux que nous menons au niveau du cercle sportif. Le même tuyau qui transfert l'eau dans la partie Nord s'est éclaté et n'a pas su résister. Et donc, la partie Sud au niveau du Lac là où il y a des usines sont desservies. Ce n'est pas donc toute la ville qui est en carence. On a travaillé hier ça a marché jusqu'à 3h. Mais, la fuite a réapparu et nous sommes en train de travailler. Nous espérons finir la nuit de ce lundi", explique-t-il. Selon David Angoyo, l'eau pourrait couler encore une fois dans les bornes la matinée de ce mardi 11 janvier.