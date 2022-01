Afrique Australe: Lilongwe - Félix Tshisekedi a participé au sommet de la SADC

"Le Sommet a examiné le rapport de la réunion du Sommet de la Troïka de l'Organe plus les pays contributeurs de personnel et la République du Mozambique tenue le 11 janvier 2022 et a félicité l'unité de commandement de la SAMIM et les troupes d'avoir mené à bien des opérations et d'avoir atteint des objectifs depuis le déploiement de la Mission en juillet 2021", indique le communiqué sanctionnant la fin des travaux.

Il a également exprimé sa sympathie et a présenté ses sincères condoléances aux pays et aux familles de militaires et d'autres personnes qui ont péri pendant la Mission de la SADC au Mozambique et a souhaité un prompt rétablissement aux personnes blessées au combat.

Tout comme il a félicité les Etats membres qui ont fourni du personnel, du matériel et des ressources financières ainsi que des nouvelles promesses de contributions afin de soutenir le déploiement de la Mission de la SADC au Mozambique et a salué leur engagement à restaurer la paix et la sécurité dans la région, en particulier, le sacrifice auquel ils ont consenti alors que la COVID-19 affecte grandement l'économie.