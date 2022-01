Afrique: Deuxième journée - Déjà décisive

Le groupe A pourrait connaître ses qualifiés pour les 1/8e de finale dès ce jeudi après les premiers matchs qui ont offert leur lot de surprises et de polémiques.

Que serait une bonne compétition sans son lot de polémiques et de surprises ? La CAN TotalEnergies 2021 ne déroge pas à la règle en tout cas. La fin de la première journée de la phase de poule hier a apporté sa série de rebondissements après un début de compétition plutôt tranquille.

L'entrée en scène des équipes du groupe F à Limbé a finalement été occultée par cet imbroglio autour de l'arbitre du match Mali-Tunisie qui a mis un terme à la partie à deux reprises et avant la fin du temps réglementaire. Une situation qui a failli dégénérer, surtout pour une équipe tunisienne encore plus survoltée après avoir couru pour égaliser. Sans succès. L'équipe a d'ailleurs refusé de reprendre la partie. Il faudra attendre la position de la Confédération africaine de football à travers sa commission d'homologation pour y voir plus clair.

Ce qui est certain, c'est que l'affaire va continuer d'alimenter les réseaux sociaux toujours à l'affût de sensationnel et Janny Sikazwe, le central, va longtemps entendre ses oreilles siffler. D'autant que dans la foulée, un autre incident a émaillé la seconde rencontre au stade de Limbé avec l'absence de l'hymne de la Mauritanie. Vous avez dit journée de folie ?

Dans tous les cas, le plus important reste le terrain et sur ce volet, la première journée de cette CAN a offert sa vague d'émotions, comme cette victoire inédite dans l'histoire de la compétition pour la Gambie hier contre la Mauritanie 1-0. C'était d'ailleurs les débuts des Scorpions qui découvrent la plus prestigieuse compétition africaine. Que dire des larmes du gardien Mohamed Kamara de la Sierra Leone au moment de recevoir son prix d'Homme du match après une prestation XXL contre des Algériens, super favoris de la compétition.