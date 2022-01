Afrique: Malawi - Zimbabwe - Gare au vaincu !

Plus que le match Sénégal vs Guinée, la rencontre devant opposer dans le même groupe B, le Malawi au Zimbabwe, pour la deuxième journée, vendredi, en plus d'être un derby de la zone COSAFA, sera l'opportunité pour les deux équipes battues en ouverture de chercher des points pour la qualification.

Fiche technique

Date : 14 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Lieu : Stade Kouekong, Bafoussam

Groupe : B

Match : Malawi-Zimbabwe

Aucun calcul ne sera permis entre Flames et Warriors, le vaincu pouvant être au bord de l'élimination de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2021 qui se déroule au Cameroun.

Les Warriors ont-ils digéré leur défaite dans les derniers instants de la partie (90 +7) contre le favori de la poule, le Sénégal ? On attendra vendredi pour le savoir.

Mais la marge d'erreur est devenue trop mince pour les Warriors qui courent toujours derrière une qualification au second tour malgré leurs quatre premières participations (2004, 2006, 2017 et 2019) en phase finale de Coupe d'Afrique des nations.

Le Malawi a encaissé - sur un but de Sylla à la 35e minute - lors de son match contre la Guinée mais il y a de grandes qualités et du potentiel dans cette équipe qu'elle peut se dire que son heure est enfin venue.

Une qualification pour les huitièmes serait une première pour cette sélection de l'Afrique australe qui a bataillé lors des éliminatoires dans une poule où elle avait affronté les Etalons du Burkina Faso (0-3 et 0-0) et les Cranes de l'Ouganda (0-0 et 2-0).

Et pour ne pas avoir de regrets, l'heure est arrivée de jeter toutes les forces dans la bataille car au dernier, il y aura la Sénégal.

Lors de leurs deux participations en phase finale en 1984 (Côte d'Ivoire) et en 2010 (Afrique du Sud), les Flames ont été sortis dès le premier tour.