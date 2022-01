Cameroun/Gabon: CAN 2021 / Aubameyang - " Rester enfermé, ce n'est pas simple "

Pierre-Emerick Aubameyang n'a plus le Covid-19. Testé négatif, le Gabonais a rejoint ses coéquipiers pour la préparation du second match contre le Ghana prévu pour ce vendredi. L'attaquant s'est confié sur sa mise à l'écart.

Le Gabon a retrouvé son capitaine qui était testé positif avant le premier match face aux Comores. Dans un entretien accordé au site de la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT), l'attaquant d'Arsenal a évoqué son état d'esprit.

" Après une période pareille, rester enfermé, ce n'est pas simple. Donc on est content de retrouver l'entraînement et le groupe. J'ai eu l'occasion de pouvoir quand même travailler dans ma chambre. J'ai eu droit à un vélo et faire du tapis. Donc j'ai essayé physiquement de garder un maximum de forme, bien-sûr ça ne va pas être simple, parce que ce n'est pas le rythme de match et d'entraînements mais on va faire avec " a indiqué Aubameyang.

Désormais disponible, tout comme Mario Lemina, Pierre-Emerick Aubameyang veut contribuer à la réussite de l'aventure avec les Panthères.

" ça fait toujours du bien de commencer la compétition avec une victoire. Après il ne faut pas non plus penser que l'on a gagné la CAN. On va jouer un adversaire très coriace qui veut gagner le match, donc il faudra être sérieux comme on l'a été au premier match et je sais que l'on aura nos chances... J'étais déjà très content que les gars aient fait le boulot au premier match, nous sommes tous fiers d'eux. Maintenant à moi de me mettre au niveau et d'apporter tout ce que je peux au groupe " a-t-il ajouté.