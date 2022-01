Afrique: CAN 2021 - Bonne nouvelle pour le Gabon, Aubameyang et Lemina désormais négatifs au Covid-19

De sacrés renforts en perspective pour le Gabon pour la suite de cette CAN 2021. Pierre-Emeric Aubameyang et Mario Lemina sont désormais négatifs.

Soulagement et inquiétude en équipe nationale du Gabon. Le Covid continue de rythmer la CAN 2021 des Panthères. Mercredi, les joueurs et leur staff ont reçu la nouvelle qu'ils espéraient entendre depuis plusieurs jours : comme Mario Lemina, Pierre-Emerick Aubameyang a été testé négatif au Covid-19, lors des prélèvements PCR organisés par la CAF.

En effet, Aubameyang est de retour à l'entraînement avec les Panthères du Gabon après avoir été testé négatif au COVID-19. Il sera apte pour affronter le Ghana vendredi lors de la deuxième journée de la CAN 2021. "On est très content de pouvoir récupérer notre capitaine. On connaît son actions sur les défenses adverses", a confié Anicet Yalla, entraîneur adjoint.

Le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, a en revanche été testé positif, selon la fédération gabonaise. Le Gabon a remporté lundi son premier match de la CAN 2021 en battant 1 à 0 les Comores. Les footballeurs gabonais seront également opposés, dans le groupe C, au Ghana vendredi et au Maroc le 18 janvier.