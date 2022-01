Maroc: Des étudiants solidaires pour aider les migrants africains - En leur parlant et en les écoutant, on apprend à les connaître et à les aimer

Fès — "J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli". C'est à partir de ce passage de l'Évangile de Matthieu qu'un groupe d'étudiants universitaires d'Afrique subsaharienne a été inspiré pour créer les "Étudiants solidaires" de Fès, nés il y a trois ans dans la ville marocaine. "Pour de nombreux migrants africains, l'aventure migratoire qui a pour destination l'Europe s'arrête au Maroc. Ils vont vivre à la périphérie des grandes villes, comme ici à Fès, afin de survivre et de préparer leur retour dans leur pays d'origine", écrit Amanda Ouedraogo, responsable du groupe.

Le plus important pour nous n'est pas de donner de la nourriture, mais plutôt de rendre visite à ces personnes là où elles vivent, souvent dans des locaux délabrés, de passer du temps avec elles, de leur parler, mais surtout de les écouter sans préjugés", écrit l'étudiant burkinabé, boursier de l'université de Fès. En conversant avec eux et en les écoutant, nous apprenons à les connaître et à les aimer". Les étudiants solidaires organisent des visites mensuelles dans les différents quartiers de la périphérie de Fès où vivent les migrants. "Les membres de l'organisation s'auto-imposent afin d'acheter des kits alimentaires qu'ils offrent ensuite à ces personnes. Dans les quartiers où ils vivent, ils se regroupent par nationalité et cela facilite nos visites car cela nous permet de mieux adapter notre soutien."

L'étudiant burkinabé ajoute que l'initiative du groupe s'étend également en dehors de Fès. "Il y a maintenant un groupe du même nom dans la ville de Settat, dans la région de Casablanca, qui fait les mêmes activités que nous. L'un des initiateurs à Settat est un ancien membre du groupe de Fès. Avec les quelques moyens que nous avons et que nous essayons de mobiliser, nous faisons ce que nous pouvons pour ces frères et sœurs qui sont les nôtres. Mais le plus important, c'est de leur faire une place dans notre cœur, car c'est seulement ainsi que nous pourrons les comprendre et les aimer".

L'initiative, soutenue par le Père Matteo Revelli, prêtre de la Société des Missions Africaines (SMA), vise à venir en aide aux migrants africains qui passent par le Maroc.