Cote d'Ivoire: Santé - Un projet de loi portant création d'un Ordre national des Infirmiers et Infirmières adopté en Conseil des ministres

A l'issue du Conseil des ministres, le 12 janvier 2022 à Abidjan-Plateau, le porte-parole adjoint du gouvernement, le ministre Mamadou Touré, a annoncé la création d'un Ordre national des Infirmiers et Infirmières (ONII-CI), qui organise la pratique de la profession infirmière et renforce les mécanismes de contrôle des personnels infirmiers, en vue d'améliorer la qualité des soins et les performances du système national de santé.

" Le Conseil a adopté un projet de loi portant création de l'Ordre National des Infirmiers et Infirmières de Côte d'Ivoire (ONII-CI). Ce projet de loi organise la pratique de la profession infirmière et renforce les mécanismes de contrôle des personnels infirmiers, en vue d'améliorer la sécurité sanitaire des populations, la qualité des soins et les performances du système national de santé ", a déclaré le porte-parole adjoint du Gouvernement Mamadou Touré, par ailleurs ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du Service civique.

Ce projet de loi, poursuit-il, fixe les conditions particulières d'accès à la profession infirmière, définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ordre ainsi que les procédures des élections ordinales.

En outre, le projet de loi met à la charge de l'Ordre de veiller, notamment, au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement ainsi qu'à l'observation par tous ses membres, des devoirs professionnels auxquels sont assujettis les infirmiers et les infirmières.