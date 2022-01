Afrique: Prix littéraire - Alain Mabanckou désigné juge au Booker prize

Le romancier, poète et professeur, Alain Mabanckou, figure parmi les cinq juges nommés cette année au prestigieux prix britannique.

L'écrivain franco-congolais Alain Mabanckou intègre le jury du Booker Prize 2022 aux côtés de l'historien de la culture, écrivain et diffuseur de l'art écossais, Neil MacGregor; de l'universitaire et animatrice Shahidha Bari; de l'historienne Helen Castor et du romancier et critique, John Harrison. Il aura pour mission de désigner le meilleur roman de langue anglaise paru entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022.

Auteur de nombreux romans, essais et recueils de poésie, Alain Mabanckou, double finaliste du Man Booker Prize International en 2015 et 2017, fait la fierté de l'Afrique et de son pays natal, le Congo. Il a remporté le prix Renaudot en 2006 pour son roman Mémoires de porc-épic (Seuil). Son roman Verre cassé a été classé par le Guardian parmi les dix meilleurs livres du XXIe siècle.

Enseignant aux Etats-Unis et chroniqueur à L'Obs, le Franco-Congolais dirige depuis 2021 la collection " Points Poésie " de la Maison poche. Il est l'un des romanciers les plus connus de France, ses travaux sont publiés principalement en français.

Outre la littérature, Alain Mabanckou fait aussi du cinéma. Une exclusivité à suivre le 18 janvier à 21h10 sur France 2 (et plus tard sur TV5), le documentaire " Noirs en France " qu'Aurélia Perreau et Alain Mabanckou ont écrit et dont il est également le narrateur. " Il s'agit de ma première expérience d'écriture de documentaire long métrage. Et aussi de la narration ", a-t-il dit sur sa page Facebook.

Des félicitations viennent de partout. " Bravo, vous faites la fierté de l'Afrique. C'est un honneur pour le pays. En contrepartie, nous vous témoignons notre soutien indéfectible. C'est l'Afrique et le Congo qui gagnent. Félicitation à notre pèlerin ", écrit-on sur différentes pages Facebook

Alain Mabanckou, surnommé " le Beckett africain ", a grandi à Pointe-Noire, en République du Congo, et a étudié le droit à Brazzaville et à Paris.

Le Booker Prize récompense chaque année le meilleur roman original écrit en anglais et verse au vainqueur un chèque de 50 000 livres (environ 55 000 euros). En 2021, le prix a récompensé le Sud-Africain Damon Galgut pour son roman " The promise ".

Le prix Booker a été créé en 1968, l'un des plus importants prix littéraires remis annuellement. Seuls les romans de fiction rédigés en anglais sont susceptibles d'être primés et doivent avoir été écrits par un auteur vivant.