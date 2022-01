Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - résultat d'égalité entre Don Bosco et V.Club à Lubumbashi

En déplacement à Lubumbashi, V.Club débute son séjour par un résultat d'égalité face au CS Don Bosco, avant de défier le TP Mazembe...

Il n'y a pas eu de vainqueur entre le CS Don Bosco et l'AS V.Club, le 13 janvier au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, en match de la 14e journée de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Zéro but partout, c'est le score de cette rencontre. Pour ce choc, l'entraîneur Raoul Jean Pierre Shungu a titularisé le gardien de but camerounais Nelson Lukong à l'absence de Simon Omossola, actuellement avec la sélection du Cameroun à la Coupe d'Afrique des nations.

En défense, on a retrouvé Jacques Mangoba, le Congolais de Brazzaville Varel Jovial Rozan, Nzungu Mafuana et le capitaine Ebunga Simbi. Au milieu de terrain, Shungu a fait confiance à Seydou Mpoyi (remplacé par Kikwama Mujinga), au Camerounais Pascal Mbarga et Merveille Kikasa en dépositaire de jeu. Le trio d'attaque s'est composé de Glody Lilepo, Eric Kabwe (remplacé par Temopele) et Obed Mayamba (remplacé par Marouf). Les joueurs Landu Mavanga, Mfingi Magema, le Camerounais Zacharie Ndongo Foé, Rolly Balumbi, Kikwama Mujinga, Jérémie Mbuyi, le Congolais de Brazzaville Jacques Medina Temopele, le Togolais Marouf Tchakei et Serbie Alongo ont débuté sur le banc.

Du côté du CS Don Bosco, l'entraîneur Eric Tshibasu et ses adjoints Mwampa Tanzambi et David Mwakasu ont aligné le gardien de but Israël Mubobo. Dans le champ, Héritier Ndayi, Junior Lombangi, Dieudonné Banza, Beya, Othniel Mawawu, Oscar Kabwit (remplacé par Edris Kisha), le capitaine Pélé Manzanza, Mbakata Amsini (remplacé par Fili Traoré)... Au classement, V.Club garde sa deuxième place avec 36 pts après quatorze matches. Le CS Don Bosco, pour sa part, totalise 17 pts en douze matches et grimpe de la neuvième à la septième place.

Signalons que le 12 janvier au stade de la Concorde de la commune de Kadutu, à Bukavu, le club local d'Etoile du Kivu a été contraint au partage de points par l'US Panda B52 de Likasi. Les deux équipes se sont séparées sur un score d'un but partout. Alex Sona a ouvert la marque pour les joueurs de Likasi dès la 5e mn, signant son troisième but de la saison. Les Etoilés locaux ont égalisé par Jean Kansuay sur penalty au milieu de la seconde période. Etoile du Kivu a 10 pts en douze matches, alors que Panda totalise aussi 10 pts, mais en quatorze matches.

Bien avavt, le 11 janvier au stade TP Mazembe de Lubumbashi, Lubumbashi Sport a assuré un service minimum face à l'AS Simba de Kolwezi par un but à zéro. Betu Mutombo a été le buteur de la partie à la 23e mn. Les Kamikazes lushois comptent désormais 16 pts grâce à ce succès. Simba en a 9 et occupe la 17e position au classement.