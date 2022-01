Congo-Brazzaville: Faune sauvage - L'Ujde plaide pour la domestication du cercopithèque de Brazza

L'association Union des jeunes pour le développement et l'entraide (Ujde) a suggéré, le 11 janvier à Brazzaville, aux hautes autorités du Congo de protéger le cercopithèque de Brazza ou singe de Brazza qui est menacé d'extinction.

" Nous ne supportons plus les captures incessantes ainsi que l'abattage de cette espèce animalière par les braconniers. Elle se fait un peu rare dans nos forêts, pourquoi ne pas l'adopter dans nos aires protégées, en souvenir de la mémoire de l'humaniste Pierre Savorgnan de Brazza, qui aimait beaucoup cette espèce animalière? Nous allons rédiger une pétition et la soumettre aux organisations de bonne volonté pour protéger cette espèce ", a assuré Prince Nesnor Akoli, membre de l'Ujude, une organisation juvénile de Brazzaville.

Le cercopithèque de Brazza tire son nom de l'explorateur français, Pierre Savorgnan de Brazza. Connu localement comme le singe des marais, il se trouve souvent dans les zones humides en Afrique centrale et est très difficile à observer en raison de sa forte capacité au camouflage.

Prince Nesnor Akoli affirme l'avoir aperçu, une fois seulement, dans les encablures du parc Lussio-Luna au cours d'une chasse sportive. Les connaisseurs de cette espèce animalière reconnaissent que sa femelle a une fourrure grise avec un dos brun rougeâtre, des membres et une queue noire et un croupion blanc. Une étroite bande blanche courte sur sa cuisse et une orange en forme de croissant de marquage apparaissent sur son front.

Ses paupières sont blanches comme son museau et la barbe. Les deux sexes ont des abajoues dans lesquelles ils transportent de la nourriture alors qu'ils fourragent. Les mâles ont un scrotum bleu.

" Nous avons reçu beaucoup de nos parents et grands-pères, même sur le plan de l'environnement, nous devons aussi léguer de bonnes histoires à nos fils et petits-fils, car Pierre Savorgnan de Brazza fût non seulement un humaniste mais aussi un naturaliste, c'est-à-dire un amoureux de la nature. Nous souhaitons que cette espèce soit domestiquée dans nos parcs et enseignée aux enfants dans nos écoles ", a commenté le membre de l'Ujde.

Le cercopithèque de Brazza est principalement menacé par la déforestation pour l'utilisation du bois et la conversion des terres pour l'agriculture. Il est également chassé pour sa viande.

Selon Prince Nesnor Akoli, le cercopithèque de Brazza, qui foisonne encore, est présent dans plusieurs parcs nationaux : le Parc national du Mbam et Djerem (Cameroun) et le Parc national des plateaux Batékés, au Gabon.