Congo-Brazzaville: Musique - Fanie Fayar sélectionnée au festival Sauti za Busara

L'artiste musicienne sera la seule représentante du Congo, du 11 au 13 février, au festival Sauti za Busara (SzB), l'un des événements de musique live les plus importants et les plus diversifiés d'Afrique.

Alors qu'elle est actuellement en résidence de travail en France, l'auteure-compositrice, interprète et danseuse, Fanie Fayar s'est dit ravie, à l'annonce de la nouvelle de pouvoir poser très prochainement ses valises à Zanzibar, en Tanzanie, pour participer à la 19e édition du festival SzB. Avec un style musical combinant de manière unique des rythmes pop, funk et soul avec des instruments traditionnels, notamment la sanza, le balafon, le ndara et le tam-tam, l'artiste séduit tant par son alchimie que son énergie débordante sur scène. Sa musique éclectique et sa voix exceptionnelle livreront douceur, émotion et groove au public mixte présent au rendez-vous en février prochain.

En dehors de Fanie Fayar, plusieurs artistes en provenance d'Afrique prendront également part à cette messe de la musique live : Sjava (Afrique du Sud), Maallem Abdelkebir Merchane (Maroc), Dendri Stambeli Movement (Tunisie), Nadi Ikhwan Safaa (Zanzibar), Nomfusi (Afrique du Sud), Sylent Nqo (Zimbabwe), Msaki (Afrique du Sud), Suzan Kerunen (Ouganda), Evans 'Pfumela' Mapfumo (Zimbabwe), Upendo Manase (Tanzanie).

Sauti za Busara qui signifie " sons de la sagesse " est un festival de musique panafricain centré à Stone Town, Zanzibar, chaque année en février, attirant des milliers de mélomanes de près et de loin. Célébrant la diversité culturelle et les performances en direct, l'événement se veut, en dépit de la pandémie de covid-19, un moment de brassage entre l'industrie musicale d'Afrique de l'est avec ceux d'autres régions. " Nous surveillons de près la situation mondiale de la pandémie, car notre priorité absolue est la santé et la sécurité de tous les habitants et visiteurs. Des mesures seront en place pour garantir aux artistes une expérience Sauti za Busara 2022 dépassant toutes les attentes ", précise le comité d'organisation.

Le thème retenu est " Paza Sauti ", qui se donne à comprendre en français comme " Amplifier les voix des femmes ". Comme le stipulent les organisateurs dans un communiqué de presse, cette édition vise à promouvoir l'égalité des genres dans les programmations des festivals et dans l'ensemble du secteur créatif. Ainsi, au menu des trois jours du festival des ateliers et tables rondes. Aussi, ce rendez-vous offrira une plateforme aux musiciennes pour partager leurs expériences personnelles sur leur succès et leurs défis dans cette industrie.