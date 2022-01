Afrique: CAN 2022 - Pape Gueye, jeune prince du milieu sénégalais

Pour son entrée dans la compétition face au Zimbabwe, le Sénégal a obtenu ses trois premiers points en fin de rencontre grâce à un penalty obtenu par Pape Gueye, le petit nouveau de la " tanière ". Contre la Guinée, vendredi 14 janvier pour la deuxième journée, Pape Gueye pourrait aussi se révéler précieux.

Le grand favori sénégalais, diminué par le Covid, a battu le Zimbabwe sur un penalty à la dernière seconde de Sadio Mané, lundi dernier à Bafoussam, pour son entrée dans la Coupe d'Afrique des nations. Avec onze absences, les Lions ont croqué les " Warriors " sur un penalty consécutif à une main de Kelvin Madzongwe suite à une frappe de Pape Gueye. Le joueur de l'Olympique de Marseille était entrée à la 77e minute en remplacement de Boulaye Dia.

Originaire de Montreuil en banlieue parisienne, Pape Gueye, 22 ans, a joué avec les U18 et les U19 avec la France avant d'opter pour le Sénégal en octobre 2021. Dans la foulée, il était sélectionné par Aliou Cissé. " Quand mon père a su qu'Aliou Cissé me voulait, je ne l'ai jamais vu comme ça ", a raconté Pape Gueye à la journaliste Mame Fatou Ndoye. Ses deux parents sont nés au Sénégal et le papa fait le voyage au moins deux fois par an.

" J'aime motiver les troupes "

Lors de son arrivée à Marseille en 2020, il avouait que son passage dans l'élite allait lui donner beaucoup de travail. Surtout à Marseille, où il espérait progresser. Se sentant l'âme d'un leader, il avait apprécié porter le brassard au Havre en Ligue 2, que Paul Le Guen lui avait offert à plusieurs reprises lors de la saison 2019-2020.

Il avait signé son premier contrat professionnel au Havre en 2017. Comme le Français Paul Pogba avant lui, c'est au Havre qu'il a affiné ses gammes pour devenir joueur de foot. " Avec ou sans le brassard, je parle beaucoup sur le terrain. J'aime motiver les troupes ", avançait ce relayeur endurant, physique et technique, sur la chaîne YouTube du Havre.

Avant de choisir le Sénégal, Pape Gueye, doté d'un pied gauche très précis, était suivi par les spécialistes du football sénégalais. Ils étaient beaucoup à croire en ce garçon précieux dans la récupération et intraitable dans les duels. " Il a le talent, il est bosseur, il est respectueux du cadre, il a un réel amour du foot et c'est un garçon adorable ", a raconté à So Foot Oswald Tanchot, l'homme qui l'a lancé chez les pros au Havre.

En rejoignant l'Olympique de Marseille la saison dernière - il avait dans un premier temps signé un pré-contrat avec Watford -, Pape Gueye a immédiatement eu sa chance sous les ordres d'André Villas-Boas en jouant le Classico remporté par les Marseillais au Parc des Princes.

Défendre les couleurs de son pays, avec une très grosse équipe

Cette saison, sous les ordres de Jorge Sampaoli, Pape Gueye a joué quinze rencontres de Ligue 1 avec Marseille. Il rencontre souvent des difficultés pour s'imposer dans l'entrejeu. " Si je ne voulais pas de concurrence, je serais parti dans un club de Ligue 1 qui me promettait de jouer tous les matchs. Il y en avait. Mais j'ai préféré venir ici pour me battre contre des joueurs de classe mondiale. Quand tu joues dans un grand club, tu ne peux pas faire 40 matchs dans la saison, c'est impossible ", a assuré Pape Gueye au micro de Radio Maritima en novembre dernier.

" C'est le choix du cœur. Ce choix n'a pas été forcé. C'était un choix normal. Je suis venu défendre les couleurs de mon pays, avec une très grosse équipe, un très bon coach. J'ai hâte de commencer cette aventure ", disait Pape Gueye au moment de choisir les Lions de la Téranga. Aujourd'hui, le Sénégal peut se féliciter de ce choix. Grâce à lui, le Sénégal a déjà réussi son entrée dans la compétition. À quand une première titularisation ?