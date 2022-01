Afrique: Maroc - Comores - Un match sous pression

Après une première journée de match avec des destins différents, le Maroc et les Comores s'affronteront ce venredi dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021 avec pour but de se quelifier pour le premier et de se relancer pour le second.

Fiche technique

Date : 14 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Lieu : Stade Ahmadou Ahidjo, Yaoundé

Groupe : C

Match : Maroc vs Comores

Maroc, objectif qualification

Une précieuse victoire 1-0 sur le Ghana a donné au Maroc un début parfait pour sa campagne de groupe. Et maintenant, les Lions de l'Atlas savent qu'une autre victoire sur les débutants comoriens signifierait une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Sofiane Boufal a marqué le but vainqueur du Maroc face aux Black Stars et sera une fois de plus l'homme préférentiel de Vahid Halilodzic qui attend toujours le feu vert de remise en forme pour nombre de ses stars qui ont raté le match d'ouverture.

Ce qu'ils ont dit

Vahid Halilhodzic (Entraîneur, Maroc)

"Nous avons obtenu une victoire importante dans un match difficile contre le Ghana. Cette victoire a permis de remonter le moral de l'équipe et des joueurs. Nous abordons cette compétition avec beaucoup d'ambition. Cela fait longtemps que le Maroc n'a pas remporté le trophée de la CAN Nous sommes ici pour faire de notre mieux et nous sommes optimistes pour rendre le peuple marocain heureux.

Yassine Bounou (Gardien, Maroc)

"Nous sommes vraiment concentrés pour le match de demain. Chaque match a ses difficultés. Notre équipe est prête, et notre objectif est de continuer à progresser dans cette phase, puis nous penserons au prochain tour. Nous ferons tout pour sortir de la match avec une victoire."

Comores - Faire renaître l'espoir

Bien qu'ils sachent à quel point la mission est difficile contre les favoris marocains, les débutants comoriens semblent accepter le défi et croire en leur chance le jour du match.

Une défaite 1-0 lors de leur toute première apparition à la CAN contre le Gabon a été blessante pour l'entraîneur Amir Abdou et ses garçons, mais ils ont prouvé qu'ils ne sont pas l'équipe à sous-estimer dans une telle compétition.

Ce qu'ils ont dit

Amir Abdou (Entraîneur, Comores)

"Nous sommes confrontés à un adversaire coriace. Le Maroc a un groupe solide et possède de bons joueurs. Je pense que c'est une équipe qui ira loin dans cette compétition. Nous avons essayé de corriger les erreurs commises lors du dernier match. Je pense que nous allons les éviter dans ce match. L'équipe est confiante et nous aborderons ce match avec une attitude positive."

Fouad Bachirou (Joueur, Comores)

"Si je devais jouer, j'espère apporter mon expérience et aider l'équipe à obtenir un bon résultat. Je pense que ce sera un match intéressant. Le Maroc est une équipe que nous connaissons bien et je pense que nous aurons une tactique bien ficelée. J'espère aussi transmettre mon expérience aux plus jeunes.