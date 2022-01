Afrique: Gabon - Ghana - Mission périlleuse

Le Gabon affronte le Ghana pour le compte de la deuxième journée dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021.

Alors que les Léopards du Gabon sont sortis vainqueurs 1-0 des Comores lors de leur premier match de groupe, les Black Stars du Ghana ont concédé une défaite sur le même score face au Maroc. Ce sera une mission difficile pour les deux sélections.

Fiche technique

Date : 14 janvier 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00 GMT)

Lieu : Stade Ahmadou Ahidjo, Yaoundé

Groupe : C

Match : Gabon-Ghana

Gabon - Les Léopards veulent boucler l'affaire

Bien qu'il ait dû le faire avec son capitaine vedette Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon a fait le travail espéré lors de son premier match contre les Comores, qui font leur première apparition dans une phase finale de Coupe d'Afrique.

Aaron Boupendza était leur héros, inscrivant le but vainqueur. Maintenant qu'Aubameyang est à nouveau disponible, les Panthères auront hâte de terminer l'affaire avec un autre victoire synonyme de ualification au prochain tour.

Mais la mission s'annnce difficile face à une équipe du Ghana qui sait qu'elle doit absolument gagner pour rester en course.

Ce qu'ils ont dit

Anicet Yala (entraîneur adjoint, Gabon)

"Nous avons 28 joueurs à notre disposition, et nous chercherons des solutions au sein du groupe. C'est toujours bien de compter sur des joueurs comme Aubameyang. Le groupe sera plus fort. Nous aborderons ce match avec la même détermination que toujours. Nous savons ce ne sera pas un match facile, mais je crois en la qualité de mes joueurs et en leur talent."

Johann Obiang (Défenseur, Gabon)

"Seule la victoire compte pour nous. Notre motivation est grande et nous sommes conscients que nous allons affronter un colosse du football africain. Nous sommes également heureux du retour de notre coéquipier Aubameyang. C'est une personne importante pour le groupe et qui met son expérience au service de tous."

Ghana - Le reveil des Black Stars

La pression sera sur le Ghana car un autre résultat défavorable pourrait simplement signifier que les Black Stars sont en grande difficulté, après avoir succombé à une défaite contre le Maroc lors de leur premier match.

Le Ghana, quadruple champion, espère que les frères Andre et Jordan Ayew seront à la hauteur de leurs attentes, car rien d'autre qu'une victoire ne pourrait raviver leurs espoirs.

Ce qu'ils ont dit

Milovan Rajevac (entraîneur, Ghana)

"Nous allons certainement garder nos astuces et essayer d'être plus efficaces. Nous nous concentrons sur le match de demain et nous sommes prêts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, mais un entraîneur doit savoir gérer tout cela. Nous sommes entrer dans ce match pour obtenir les trois points.

Richmond Boakye (attaquant, Ghana)

"Notre motivation est élevée et l'équipe est concentrée sur la victoire. Nous savons que nos fans attendent beaucoup de nous. Notre objectif est de gagner le match et de nous battre pour le trophée. Nous sommes tous prêts. En tant qu'attaquant, j'espère marquer, et nous sommes là pour ça. Je crois que nous allons gagner le match.