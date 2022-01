Togo: Un DCP pour coordonner la coopération entre le Togo, l'UE, l'Allemagne et la France

Une cérémonie de lancement du Document Conjoint de Programmation (DCP) sur la période 2021-2027 de l'Union européenne et de ses Etats membres présents au Togo (Allemagne et France) s'est tenue ce mercredi 12 janvier 2022 dans les locaux du ministère de la Planification du Développement et de la Coopération à Lomé. La cérémonie, co-présidée par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et l'Ambassadeur de l'Union européenne au Togo, s'est déroulée en présence des ambassadeurs d'Allemagne, de la France et des membres du Gouvernement.

Désormais, l'Union européenne, l'Allemagne et la France coordonnent leur coopération au développement avec le Togo à travers un Document Conjoint de Programmation pour la période 2021-2027. Ce document, adopté le 16 décembre 2021 par l'Union européenne, accompagne le Plan National de Développement et la Feuille de Route gouvernementale Togo 2020-2025 et définit le cadre des interventions des partenaires européens en appui aux efforts du gouvernement pour les sept prochaines années.

Avec ce document stratégique, l'Union européenne et ses Etats membres s'engagent à renforcer leur soutien au Togo dans les trois domaines prioritaires suivants :

1. Le développement humain, en particulier sur ses aspects d'inclusion socio-économique et d'accès aux services publics de base.

2. L'appui aux agro-industries durables et à la gestion des ressources naturelles pour contribuer à la génération d'emploi et à la lutte contre le changement climatique.

3. L'appui à la consolidation d'une société apaisée et résiliente au Togo à travers la sécurité, la bonne gouvernance et décentralisation.

Ces trois domaines sont parfaitement en phase avec la Feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise à faire du Togo un pays en paix et une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable.

Pour l'élaboration du Document Conjoint de Programmation, d'autres parties prenantes clés ont été consultées, en particulier les organisations de la société civile, les autorités locales, les représentants du secteur privé, les Nations Unies et d'autres partenaires de développement.

L'adoption de ce document est une étape importante dans le renforcement et la concrétisation de la coopération entre les partenaires européens et le Togo. Le Document Conjoint de Programmation s'inscrit dans l'approche " Equipe Europe " qui, au Togo, rassemble l'Union européenne, la France et l'Allemagne et leurs institutions de financement et de mise en œuvre de développement respectives, à savoir la Banque Européenne d'Investissement (BEI), l'Agence Française de Développement (AFD), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Une telle approche permet aux partenaires européens d'identifier des synergies et de combiner leurs outils de mise en œuvre des programmes pour maximiser les résultats escomptés de la programmation conjointe. Cette approche a été soulignée récemment lors de la visite au Togo de responsables de haut niveau de l'équipe Europe le 24 novembre 2021.

Le Document Conjoint de Programmation permettra au Togo et à l'équipe Europe de continuer à travailler ensemble sur la période 2021-2027 pour l'élaboration et la mise en œuvre de projets fondés sur des objectifs, principes et valeurs communes, et ce, en ligne avec l'Agenda 2030 et l'Accord de Paris, mais également guidée par les engagements des partenaires européens repris dans la feuille de route pour la société civile, la stratégie des droits de l'Homme et du plan d'action genre pour le Togo.

Les actions de l'UE qui découleront du Document Conjoint de Programmation seront financées par le nouvel instrument intitulé " Europe dans le monde " qui remplacera le Fonds Européen de Développement (FED). L'adoption du Document Conjoint de Programmation 2021-2027 et la mise en œuvre de ce nouvel instrument financier concordent avec l'entrée en vigueur de l'Accord Post-Cotonou qui vient renforcer le partenariat entre le Togo et le Groupe des Etats d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans son ensemble d'un côté, et l'Union européenne et ses Etats membres de l'autre.

Dans le cadre de la première année de mise en œuvre de ce document, l'équipe Europe engage plus de 243 millions d'euro, soit près de 160 milliards de CFA, pour de nouveaux projets dans les 3 domaines prioritaires précités.