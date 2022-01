Congo-Brazzaville: Education - Près de 1000 tables-bancs offerts à l'école Guillaume-Bokouaye de Ouesso

Poursuivant sa descente à la base à Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, le député de la deuxième circonscription électorale de cette ville, Léonidas Carrel Mottom Mamoni, a remis le 12 janvier près de 1000 tables-bancs et un bâtiment réhabilité à l'école primaire Guillaume-Bokouaye, dans le deuxième arrondissement, Mbindjo.

Créée en 1981, l'école Guillaume-Bokouaye est l'un des trois établissements publics du cycle primaire que compte l'arrondissement 2 de Ouesso, Mbindjo. Avec 1 068 élèves dont 535 pour la vague A et 533 pour la vague B, pour douze enseignants, cette école est l'une des plus délabrées de la commune de Ouesso, à en croire des témoins. Répondant à une sollicitation des parents d'élèves, le député de Ouesso 2 a réfectionné un bâtiment de deux salles de classe. Léonidas Mottom a également pris l'engagement de réhabiliter tous les bâtiments et de construire un bloc administratif avec toilettes.

L'objectif est d'améliorer les conditions de travail et d'apprentissage pour les enseignants et les élèves. Des gestes philanthropiques salués par le directeur de l'école primaire Guillaume-Bokouaye, vague A, Maurice Claver Narké. " Pendant cinq ans, vous avez travaillé, vous avez été au chevet de la population de votre arrondissement.

L'intérêt que vous portez à l'éducation est le symbole d'un digne fils qui a compris que sans l'école le développement est impossible car l'éducation est l'âme la plus puissante pour changer le monde. Certes, beaucoup reste encore à faire, mais avec l'appui de la population vous parviendrez. Des trois écoles que compte le deuxième arrondissement, Guillaume-Bokouaye a été choisie pour changer sa physionomie ", a-t-il déclaré, appelant à une bonne sécurisation du bâtiment et des tables-bancs.

Le directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de la Sangha, Serge Roland Nkalath, s'est réjoui, de son côté, du geste du bienfaiteur et surtout du choix porté sur l'école Guillaume-Bokouaye qui se trouve, selon lui, dans un état de délabrement avancé. " Nous ne pouvons que lui dire merci pour ce geste philanthropique. Ce qui est bien pour nous c'est qu'aucun enfant ne va s'asseoir à même le sol, par rapport au don que nous venons de recevoir. Cette école n'a pas de bloc administratif alors qu'elle a deux vagues, les deux directeurs partagent le même bureau et la même entrée. Donc la construction d'un bloc administratif promise par le député vient à point nommé pour ces directeurs qui vont travailler dans de bonnes conditions. Ce qui nous reste à faire, c'est protéger ce patrimoine ", espère le directeur départemental.

Remettant les clés du bâtiment rénové et un échantillon de tables-bancs au directeur départemental, l'élu de Ouesso 2 a rappelé que la seule grande richesse qu'une nation ou un pays peut donner à ses enfants est l'éducation, la formation, la culture. Une éducation dans un certain nombre de conditions. " Notre ambition est de travailler à la réfection de tous les bâtiments. Cependant, nous sommes en période scolaire, donc nos travaux vont avoir une dynamique cyclique. Nous avons commencé avec un bâtiment de deux salles de classe, nous allons attaquer ensuite d'autres bâtiments ", a expliqué Léonidas Carrel Mottom Mamoni.

S'exprimant à cette occasion, il a remercié le ministre en charge de l'Enseignement général, Jean Luc Mouthou, qui a accepté de mettre à sa disposition près de mille tables-bancs. L'action du député a consisté à supporter le transport des tables-bancs et la prise en charge des frais de montage. " Le montage se fait à Ouesso, cela voudrait dire qu'il y a des emplois saisonniers qui sont créés, même si c'est pour une semaine, vous avez des gens qui vont monter près de 1000 tables-bancs. Cela va créer une modeste dynamique de développement de l'économie locale. Le ministre Mouthou suit une dynamique qui avait été enclenchée par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, à l'époque ministre de l'Enseignement général. Notre engagement est de construire tous les bâtiments de cet établissement ", a conclu l'élu de Ouesso 2.