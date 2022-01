Congo-Brazzaville: Actions sociales - 250 cannes blanches distribuées aux déficients visuels du pays

L'Union francophone des aveugles pour l'Afrique centrale (UFA), représentée par son administrateur, Coco Bertin Mowa, a remis le 12 janvier à Brazzaville un don de cannes blanches aux déficients visuels du Congo, en collaboration avec le révérend pasteur de l'église Grace-Church of Philadelphia, basée aux Etats-Unis, Théodore Yonkeu.

Au total, deux cent cinquante cannes blanches ont été réceptionnées par les responsables des associations des déficients visuels, en présence du directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales et l'Action humanitaire, Eugène Ikounga, au siège du Conseil consultatif permanent des personnes vivant avec handicap.

La donation intervient après celles de la République centrafricaine, du Tchad et du Gabon. Le choix porté sur ces pays fait suite à l'opération dénommée " 100 aveugles 100 cannes blanches ", lancée sur les réseaux sociaux par l'UFA.

Pour le révérend pasteur de l'église Grace-Church of Philadelphia basée aux Etats-Unis, Théodore Yonkeu, le geste accompli en faveur des aveugles du Congo est le résultat de leur prière adressée à Dieu pour secourir les personnes vivant avec handicap en Afrique.

Les membres de l'église Grace-Church of Philadelphia, a-t-il poursuivi, ont collecté plus de deux mille cannes blanches pour distribuer dans tous ces pays. " L'église Grace-Church of Philadelphia, basée aux Etats-Unis, est prête à apporter sa petite contribution aux personnes vivant avec handicap au Congo, plus particulièrement les déficients visuels ", a-t-il indiqué.

Il a, par ailleurs, exprimé le souhait de voir les responsables des organisations des aveugles de tous les pays de la sous-région célébrer la prochaine Journée internationale de la canne blanche en République centrafricaine afin de doter chaque pays des cannes blanches.

L'administrateur de l'UFA, Coco Bertin Mowa, pour sa part, a défini les objectifs de son organisation qui vise à promouvoir la coopération avec les pays en développement, en dotant ses écoles des bourses et du matériel spécialisé aux déficients visuels. Il s'agit aussi de permettre une éducation croissante et significative dans les écoles ordinaires, créer des imprimeries et bibliothèques, en assurant la coordination des bibliothèques et médiathèques francophones spécialisées, encourager la coopération internationale entre éditeurs d'ouvrages et promoteurs des livres en braille de pays francophones et des ouvrages numérisés, développer et unifier les différents travaux sur le braille français et bien d'autres. Outre la remise, la dotation des cannes blanches au Congo, le pays bénéficie de l'expertise de l'UFA avec l'installation des paramétrages des équipements informatiques spécialisés de l'école inclusive Emmaüs, basée à Kintélé.

Coco Bertin Mowa a profité de cette occasion pour partager l'expérience du Cameroun sur le projet de la géolocalisation des aveugles, le bulletin en braille des aveugles pour voter pendant les élections en toute autonomie.

Les déficients visuels ont été également édifiés sur les signes essentiels pendant leur mouvement: le cercle de sécurité lors de la traversée de la route, le signe d'attente d'un moyen roulant, d'une personne, le signe de détresse ainsi que le comportement du guide d'un aveugle.