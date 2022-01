Afrique de l'Ouest: BRVM - Moins de 239 millions de transactions enregistrées ce 13 janvier 2022

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 13 janvier 2022, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré moins de 239 millions de transactions.

La valeur totale de ces transactions s'est élevée en effet, à 238,227 millions contre 701,241 millions de FCFA au terme de la séance de cotation du 12 janvier 2022. Il faut noter que depuis le début de l'année 2022, les transactions opérées au niveau de la BRVM peinent à atteindre les 800 millions de FCFA à fortiori les milliards de FCFA comme ce fut plusieurs fois le cas durant le mois de décembre 2021. Les transactions les plus élevées remontent au mercredi 5 janvier avec 787,788 millions de FCFA.

Au niveau des indices, la situation contrastée persiste toujours. L'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi cédé 0,11% à 158,28 points contre 158,46 points la veille. Pour sa part, l'indice composite (indice général de la Bourse) a gagné 0,07% à 204,32 points contre 204,18 points précédemment.

La capitalisation boursière du marché des actions est en hausse de 4,07 milliards de FCFA, passant de 6146,304 milliards de FCFA la veille à 6150,374 milliards de FCFA ce jeudi 13 janvier 2022.

Celle du marché des obligations est en revanche en baisse de 4,012 milliards de FCFA à 7230,207 milliards de FCFA contre 7234,219 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation du mercredi 12 janvier 2022.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres Compagnie Ivoirienne d'électricité (plus 7,50% à 1 935 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 6,25% à 1 700 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,02% à 880 FCFA), Onatel Burkina (plus 5,01% à 4 190 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 3,77% à 11 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 4 950 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 6,74% à 830 FCFA), Servair Abidjan (moins 5,61% à 1 430 FCFA), BOA Sénégal (moins 4,17% à 2 300 FCFA) et ETI Togo (plus 3,85% à 25 FCFA).