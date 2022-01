Sénégal: Renouveau des transports aériens - Macky demande l'actualisation du Plan de financement des investissements prioritaires

Abordant la question liée au renouveau des transports aériens hier en Conseil des ministres, le président de la République a rappelé au gouvernement, son ambition de faire du Sénégal, un hub aérien (multiservices et touristique) de référence au niveau international. En ce sens, Macky Sall a indiqué, dès lors, la nécessité de développer, dans la cohérence, l'optimisation des ressources et la complémentarité de la gestion des infrastructures, un pilotage dynamique du secteur des transports aériens avec la stratégie " hub aérien du Sénégal ", dont il a présidé, le mardi 11 janvier 2022, une revue de la mise en œuvre.

Le chef de l'Etat demande, dans cette perspective, au ministre du tourisme et des transports aériens, au ministre des finances et du budget et au ministre de l'économie, du plan et de la coopération, de veiller à l'actualisation du Plan de financement des investissements prioritaires prévus (environs 100 milliards FCFA pour la phase d'urgence), en vue d'une exécution rapide, efficace et efficiente des projets et réformes validés.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a souligné que cette volonté politique s'est matérialisée à travers, notamment, la création de la compagnie nationale Air Sénégal SA, dotée d'une flotte moderne, la réhabilitation des aéroports régionaux, l'élargissement des compétences de Aibd SA à tous les aéroports du Sénégal, la montée en puissance de l'armée de l'air, la création d'une Académie internationale des métiers de l'aviation civile, ainsi que de nombreuses réformes juridiques et organiques, à l'image de la création Haute autorité des aéroports du Sénégal.