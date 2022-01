Sénégal: Bounama Tall, candidat à Dakar Plateau - " Je me donne 100 jours pour faire bouger les choses "

interview

Candidat à la mairie de Dakar Plateau pour le compte de l'Union citoyenne Bunt-bi, Bounama Tall poursuit sa campagne de proximité à travers les grandes artères, lieux de commerce et dans les quartiers traditionnels. Ce natif du Plateau, revenu au pays, compte faire bouger les choses dans les 100 jours s'il est élu.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à briguer le poste de maire de Dakar Plateau après une absence du Sénégal ?

Je suis né, j'ai grandi et j'habite à Dakar Plateau. Je suis rentré depuis plus de 10 ans et j'aspire à autre chose pour le Plateau. J'ai un programme simple. Je souhaite un Dakar Plateau plus propre, plus accueillant, avec des initiatives fortes. Je peux déjà citer le projet " Une maison, un commerce, une poubelle". Nous devons pouvoir marcher sur des trottoirs, nous devons pouvoir nous garer. Il faut nettoyer, désencombrer, réglementer le Plateau. Je me donne 100 jours pour faire bouger les choses et de manière visible. Je souhaite un seul mandat pour agir !

Si vous êtes élu, quelle sera la place de l'éducation dans votre programme ?

L'éducation est au cœur de mon programme. Je vais commencer par réhabiliter les écoles élémentaires du Plateau. Je vais les équiper d'abord en matériels informatiques. Notre équipe compte aussi créer des bibliothèques dans chaque établissement scolaire. Je vais assurer le soutien scolaire pour les élèves en difficulté pour éviter tout décrochage. Je vais, enfin, créer des cantines scolaires. L'état des écoles élémentaires de Dakar Plateau n'est pas acceptable. Il faut agir.

Qu'en est-il de l'emploi des jeunes ?

Pour ce secteur, je souhaite lancer une initiative avec les entreprises du Plateau afin de donner une chance à tous les jeunes. Nous mettrons en place un programme dit " Un jeune, un stage ou une formation ".