Sénégal: Barthélémy Dias, candidat à la ville de Dakar. " Le 23 janvier, une aube nouvelle se lèvera dans cette ville "

La tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi " a présenté, mercredi soir, son programme pour la ville de Dakar, intitulé " Dakar Bi Ñu Bökk " (Notre Dakar). Dans son fief de Mermoz - Sacré-Cœur, il a décliné un programme axé sur la bonne gouvernance, le renforcement du capital humain et la réduction des inégalités.

Ce fut un spectacle son et lumière. La coalition Yewwi Askan Wi a organisé un grand rassemblement dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur pour présenter le programme de son candidat pour la ville de Dakar. Devant le pupitre, Barthélémy Dias, dans un style décontracté, s'est adressé à ses partisans en annonçant d'emblée : " Dakaroises et Dakarois, le 23 janvier prochain, une aube nouvelle se lèvera dans cette ville ".

Son projet de ville dénommé " Dakar Bi Ñu Bökk " (Notre Dakar), tourne autour de six axes et quelques centaines de propositions. Le premier axe annonce une " gouvernance inclusive et transparente ". L'axe deux porte sur un investissement sur le capital humain qui, selon lui, " constitue 80 % de son programme ". " Nous allons construire et équiper le complexe hospitalier intégré de 200 lits aux Parcelles assainies ", promet-il. Dans la même veine du rehaussement du plateau médical, Barthélémy Dias prévoit de construire des unités de maternité et d'imagerie médicale à Grand Yoff et Liberté 6. À cela s'ajoute un plan quinquennal de renforcement des infrastructures de l'hôpital Abass Ndao.

Pour l'éducation, qui est l'axe trois de son programme, M. Dias annonce " un programme pluriannuel d'équipement des lycées et collèges et la création d'une médiathèque consultable en ligne ".

Dans l'axe quatre, il prévoit de renforcer les infrastructures culturelles et le patrimoine à Dakar. Le candidat propose de mettre en place des zones spécialisées qui participeraient à la formation des jeunes.

Il exprime, dans l'axe cinq, sa vision du sport qui se résume à la création de domaines sportifs. Suivant cette même vision, M. Dias a évoqué, dans l'axe six, Dakar comme une vile sociale et solidaire. À cet effet, il propose de lancer un centre de sécurité alimentaire qui sera soutenu par les fonds de la Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse). Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi pense aussi qu'il faut améliorer le flux de circulation dans la ville de Dakar à travers des technologies d'information en temps réel.