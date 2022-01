Maroc: La disette et la stagnation sont le bilan du gouvernement d'Akhannouch

Rabat — La disette et la stagnation sont les qualificatifs qui traduisent le mieux le bilan de la politique du gouvernement d'Aziz Akhannouch au Maroc après plus de 100 jours de sa formation, a soutenu le journaliste marocain Mustapha Al-Fan, notant que "les aspirations des citoyens au changement et à de jours meilleurs se sont vite transformées en illusion et déception".

"Certains ministres sont devenus, du fait de leurs agissements irresponsables, obsolètes et ne valent rien aux yeux des Marocains avant même qu'ils n'entament leur mission", a souligné le journaliste, rappelant, dans ce sens, le cas de la ministre de la Solidarité, de l'Intégration sociale et de la Famille, Awatif Hayar qui a nommé son mari en tant que conseiller "plénipotentiaire", "lui accordant de grands pouvoirs et privilèges sans fin".

"Pour ce qui est du chef du Gouvernement et d'autres ministres, ils se sont fait, à cause de leur amateurisme, discréditer d'eux-mêmes auprès de la population, évitant désormais toute apparition publique", a ajouté le journaliste, déplorant cette scène politique qui devient, ironise-t-il, "tel un stade de football sans joueurs".

Il avait affirmé, en effet, que l'ex-ministre de l'Intérieur possédait "un magasin de vente d'alcool", s'interrogeant sur cet étrange paradoxe. "On confie l'éducation de nos enfants et des jeunes à quelqu'un qui vendait de l'alcool", avait-il écrit sur son compte Facebook.