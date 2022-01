Afrique: CAN 2021 - La réaction des joueurs du Cameroun, après leur victoire face à l'Ethiopie (4-1)

interview

En zone mixte nous avons retrouvés Eric Choupo-Moting, Jean Charles Castelletto et Michael Ngadeu pour échanger sur cette grosse victoire et cette démonstration de force de leur équipe face à l'Ethiopie pour leur deuxième match de la phase de poules, de cette CAN 2021 à domicile.

Eric Choupo-Moting

Un mot sur les Camerounais qui sont derrière vous ?

Bien sûr, je suis toujours content de jouer dans notre public, nous tous on est contents, c'est une fierté d'organiser cette CAN et de jouer devant nos familles et notre peuple. J'espère qu'ils vont continuer à nous soutenir, nous on donne tout sur le terrain pour les rendre heureux et je pense qu'aujourd'hui c'était un très bon match de foot. C'est un très bon jour pour les Camerounais.

Journaliste - On vous a vu très à l'aise sur le système de jeu aujourd'hui ?

Oui en tout cas je pense qu'on peut jouer plusieurs systèmes, surtout en deuxième mi-temps, nous on s'est dit qu'il fallait jouer le plus facilement possible, vers l'avant, c'est ce qu'on a fait avec le deuxième, le troisième but, on a joué très vite vers l'attaque, deux/trois passes et puis on a marqué. Ca c'est le football d'aujourd'hui.

Journaliste - Un mot sur Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi, géants !

Oui super, super, super. Abou encore double buteur aujourd'hui, le terrain était de très grande qualité, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend, donc j'espère qu'ils vont continuer comme ça avec Karl, qu'on va tous continuer dans ce sens. Après peu importe qui marque les buts, si on gagne tous ensemble c'est le plus important.

Journaliste - Vous êtes qualifiés pour la prochaine étape maintenant, chaque erreur peut se payer cash ?

Oui mais on prend tous les matches comme des finales, le prochain match sera encore un match difficile, contre le Cap Vert. Nous sommes maintenant premiers de notre groupe, mais nous voulons rester ici à Yaoundé, nous voulons continuer à jouer même si nous sommes premiers et ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est une bonne mentalité. Mais c'est vrai que la prochaine étape sera plus cruciale.

Michael Ngadeu

Journaliste - Qu'est-ce que vous a dit votre coach à la mi-temps pour aussi bien réagir ?

Il a essayé corriger ce qui n'allait pas en première mi-temps, il nous a remis en place tactiquement et dit de jouer le plus facilement possible, c'est ce qui a été fait.

Journaliste - Vous avez été encore une fois porté par Vincent Aboubakar

Oui mais il n'a pas joué seul, on ne va pas cracher sur ce qu'il a fait, mais à lui seul il n'aurait pas gagné le match, donc certes il a marqué les deux buts ça nous a porté, Toko-Ekambi aussi à fait un super match, mais c'est un travail d'équipe.

Journaliste - Vos joueurs offensifs sont très en forme, ils ont marqué buts déjà en deux matches ?

Oui on a besoin de cela, j'espère que ça va continuer comme cela, qu'ils vont continuer à marquer autant de buts possibles et allez de l'avant.

Journaliste - C'est difficile de mieux démarrer cette CAN ?

Oui, on sait tous que les premiers matches ne sont jamais faciles, c'est un match qui a été très compliqué pour nous, mais ça nous a permis d'entamer très bien notre compétition, contre le Burkina Faso et maintenant nous sommes bien dans les têtes et j'espère que ça va continuer comme ça.

Jean Charles Castelletto

" Je pense que quand on a marqué le premier but, on a senti qu'il y avait un élan. Ensuite quand on est rentré en deuxième mi-temps, on a tout de suite marqué ce but, qui nous a fait plaisir et nous a remis dans le match. Maintenant on a déroulé tranquillement pour marquer ces deux autres buts pour arriver à 4-1. "

Journaliste - Comment expliquez-vous le premier but adverse contre vous ?

Je ne sais pas, le temps de rentrer un peu dans la compétition, c'est un peu comme face au Burkina Faso, on prend ce premier but, le temps de nous réveiller, il faut qu'on règle - ces premières minutes de jeu - ça en travaillant avec le coach et avec les coéquipiers, ça fera l'affaire.

Africa Top Sports - Est-ce que nous n'avez pas pris cet adversaire trop à la légère en début de rencontre ? Vous encaissez ce premier but, mais vous égalisez très rapidement, avant d'enchainer en deuxième mi-temps, et d'enclencher la machine ?

Avec le discours qu'on a eu avec le coach avant le match, il nous a dit qu'il n'y a pas de petite équipe, nous on retient cela, on est des joueurs de foot, un match de foot on peut le perdre à tout moment. Mais je ne pense pas qu'on est rentrés trop confiant, ce sont des bons joueurs qu'on avait en face, il ne faut pas les sous-estimer, ils nous ont tapé derrière la tête.