Afrique: CAN 2021 - Karl Toko-Ekambi (Cameroun) - " Cette victoire est synonyme de qualification "

interview

En s'imposant (4-1) devant l'Ethiopie lors de sa deuxième sortie, le Cameroun a validé son billet pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Une victoire acquise grâce aux doublés de Vincent Aboubakar et de Karl Brillant Toko-Ekambi.

En conférence de presse, l'attaquant de l'Olympique de Lyon s'est prononcé devant les journalistes, parmi lesquels, notre envoyée spéciale, Dounia Mesli.

Toko- Ekambi : C'est vrai qu'on prend un but d'entrée, mais on a su réagir. On est heureux parce que cette victoire est synonyme de qualification.

Journaliste : Si peu de monde pour vous acclamer et c'était plein y'a 4 jours. Est-ce que c'est surprenant pour vous ?

T. E. : Nous on n'est pas là pour gérer l'organisation, le public, on n'a pas la main là-dessus, on sait que le public a assisté à un très beau match. On espère qu'il y aura plus de monde au prochain match pour célébrer notre victoire.

Journaliste : C'est votre premier doublé avec le Cameroun, vous prenez de la confiance, vous vous sentez plus important ?

T. E.: Oui c'est mon premier doublé, en plus à la maison, j'ai pris confiance dans cette équipe, j'essaye de réitérer les performances en club et on espère aller jusqu'au bout.

Journaliste : Bravo pour la performance avec l'équipe ce soir, vous avez été buteur pour la victoire contre la Côte d'Ivoire déjà lors de la qualification à la Coupe du Monde 2022. Est-ce votre meilleure saison ?

T. E. : Oui c'est clair que ça se passe bien en club et en sélection en ce moment, mais ce n'est pas terminé. En termes de confiance, je suis bien actuellement, mais le plus important c'est d'aller le plus loin possible et ne pas penser individuellement mais collectivement.