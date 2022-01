Afrique: Edmond Tapsoba (Burkina Faso) - " C'était impératif pour nous de continuer la compétition "

interview

Aligné en défense central pour son premier match de la compétition, Edmond Tapsoba se félicite de la victoire de son équipe du Burkina Faso face au Cap Vert 1-0, même s'il sait qu'il reste encore des améliorations pour se qualifier au prochain tour !

Journaliste - Sur son premier match dans cette CAN

Oui on a pris les 3 points, c'était impératif pour nous de continuer la compétition. On était venus pour gagner ce match, et quand on a marqué ce but, on a essayé de gérer le match, comme on pouvait, parce que l'équipe n'a jamais été au complet.

On a toujours travaillé avec des absents (dû au covid ou à des blessures, ndlr), moi aussi je n'ai fait qu'une séance d'entraînement et j'ai joué ce match. Donc ce n'était pas évident de pouvoir découvrir notre football, mais l'essentiel est fait. On va essayer de continuer à travailler à l'entraînement et espérer récupérer les joueurs.

Journaliste - Comment vous êtes-vous sentis dans ce match ?

Moi je me suis sentis bien, sauf vers la fin du match, j'étais épuisé, car je n'ai pas pratiquement beaucoup de séance dans les jambes. Mais j'ai essayé de gérer comme je peux, et avec l'aide de mes coéquipiers on l'a fait [on a décroché la victoire].

Africa Top Sports - On a le sentiment que vous avez baissé de régime par rapport au premier match face au Cameroun (perdu 2-1 alors que le Burkina Faso avait ouvert le score). Est-ce que c'est votre sentiment également ?

Je vais dire que oui parce que jouer chaque 3 jours ce n'est pas facile, on vient dans une compétition, on n'a pas eu de pause et jouer avec si peu de laps de temps ce n'est pas évident pour nous les joueurs, qui ont couru beaucoup.

Et comme je l'ai dit, on n'a jamais eu le groupe au complet, donc c'était évident [que ça allait être un match âpre]. Quand on a marqué le premier but, on était obligés de revenir derrière pour essayer de passer par contre attaque.