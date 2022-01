Afrique: Aristide Bancé (Burkina Faso) - " Normalement nous devons pouvoir nous qualifier. "

interview

La réaction d'Aristide Bancé - ancien international burkinabé - en zone mixte, tout juste après la victoire du Burkina Faso 1-0 face au Cap Vert. Une victoire importante et qui pourrait permettre aux Etalons de se qualifier pour le prochain tour, s'il y a succès face à l'Ethiopie, lundi prochain.

" Il ne faut pas se négliger, on doit toujours rester concentrés. C'est vrai que nous avons gagné ce soir, nous sommes en confiance, mais l'équipe d'Ethiopie joue quand même au football, et sur des petites passes, mais je pense qu'ils ne sont pas assez dangereux devant. On a beaucoup de joueurs expérimentés de notre côté et je pense que normalement nous devons pouvoir nous qualifier. "

Journaliste - Etes-vous confiant pour la suite ?

Très confiant, on a beaucoup de joueurs, et tout le monde peut faire la différence. Aujourd'hui on a vu Hassane Bandé, qui commence et qui plante le but, et le retour de Edmond Tapsoba qui joue ici à gauche, c'est tout le monde [qui fait les efforts]. Je pense que nous allons nous qualifier.

On a aussi de la confiance, car on a 3 points, il reste un match, mais nous avons déjà gagné 1 des 3. Pour nous ce match contre l'Ethiopie sera une finale, nous allons tout donner, pour pouvoir se qualifier. Il faut cette qualification à tout prix.

Journaliste - Vous allez également récupérer tout le monde peut-être ?

On espère bien que nous allons retrouver tout le groupe au complet, mais avec tous ces joueurs absents, et malgré cela on ne sent pas [leurs absences], car c'est un groupe. J'espère qu'on va pouvoir récupérer tous les joueurs pour le troisième match, c'est une CAN, il y a beaucoup de matches et on doit faire tourner. Quand on a un groupe large, je pense qu'on peut espérer aller plus loin.