Madagascar: Rugby - Détection des joueurs des Makis

Le Malagasy Rugby organisera un test de détection en vue de constituer l'équipe des Makis à VII dames et hommes, ainsi que les Makis Juniors.

Rugby Afrique vient de dévoiler le calendrier des compétitions continentales du rugby pour la saison 2022. Madagascar sera en lice et s'apprête à remporter les titres.

Pas de répit. Ayant à peine terminé de dresser le bilan de la saison 2021, le Malagasy Rugby s'apprête déjà aux compétitions internationales dans le continent africain. D'ailleurs, ce sera une course contre la montre à cause des quatre tournois programmés durant le premier semestre de cette saison, d'après ce qui a été annoncé par le Rugby Afrique cette semaine. Dans la perspective d'aller sur le toit de l'Afrique, l'instance nationale veut constituer une meilleure équipe pour chaque catégorie à l'issue d'une série de détections.

Le tournoi le plus proche sera le Trophée Barthes U20 qui se déroulera du 9 au 17 avril. Il s'agit aussi d'une qualification à la Coupe du Monde pour la zone Afrique. Six pays seront en lice dont les Makis Juniors qui font partie des équipes incontournables. Pour les jeunes rugbymen, le rendez-vous se tiendra les 29 et 30 janvier 2022 au stade Makis Andohatapenaka.

Les candidats devront être âgés de moins de 20 ans, notamment nés en 2002, 2003 et 2004. Il faudra également peser entre 95 et 100 kg pour le pilier ; 1,80 m et plus pour le poste de 2è ligne tandis que 1,70 à 1,75 m pour celui de la 3è ligne. Puis mesurer 1,70 m et peser 70 kg pour l'arrière et plus de 1,60 m pour les N°9-10.

Rugby à VII. Les championnats d'Afrique de rugby à VII appelés aussi Africa Women's Sevens sont prévus se tenir entre le 16 et 24 avril à Madagascar pour les hommes et en Tunisie pour les dames. Pour ceux qui veulent tenter leur chance d'intégrer l'équipe des Makis, le tournoi de sélection se fera les 22 et 23 janvier prochains au même endroit. Pour les dames, les présélectionnées doivent être des bonnes défenseuses, expérimentées et rapides. 28 joueuses seront admises au premier regroupement et seules 14 seront retenues et composeront les Ladies Makis.

Quant aux hommes, les critères reposent sur l'expertise : il faut être un bon défenseur, mesurer plus de 1,75 m et être rapide. Tout comme les dames, 28 joueurs intégreront le premier rassemblement pendant les mois de février et mars. Cette compétition est un passeport pour la Coupe du Monde, prévue s'étaler du 9 au 11 septembre en Afrique du Sud. Pour la Coupe d'Afrique féminine à XV qui se jouera en mai et juin, Madagascar se trouve dans le groupe C avec la Tunisie et le Sénégal.