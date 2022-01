Madagascar: Asief - John Love, candidat pour un deuxième mandat

Un bilan satisfaisant pour les quatre années de mandat. " En 4 ans, le taux de la pratique d'activité physique et sportive des fonctionnaires est passé de 25% à 75%. Le nombre des participants aussi bien dans les tournois régionaux que nationaux a augmenté, ce qui témoigne de la mobilisation des fonctionnaires sportifs ", nous a confié Jean Aimé Andrianarison dit John Love, président de l'Association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires (Asief). Dans cette optique, le numéro Un de l'Asief a annoncé sa candidature pour un second mandat à la tête de l'association.

L'assemblée générale élective est prévue pour le 28 janvier 2022 à Antananarivo. " Je serai candidat car le travail doit continuer. Des réformes ont été entreprises, des actions ont été faites, mais beaucoup reste aussi à faire. Pour mieux avancer, il y aura un changement d'équipe pour ce second mandat. Il faut que l'équipe ait la même vision pour accomplir les programmes d'activités et les différents projets, continue John Love. Pendant les quatre ans, notamment de 2018 à 2022, John Love et son équipe ont bénéficié de la confiance de l'État et des partenaires, et c'est le plus important.

Pour l'élection du 28 janvier, une commission électorale a été constituée, composée entre autres, des représentants des fonctionnaires et du ministère de la Jeunesse et des Sports. Sauf changement, les candidats devront convaincre les 120 fonctionnaires membres de l'Asief qui constituent le corps électoral.