Madagascar: Direction de la solde et des pensions - Andrianarivo Jafetra Ramanoara prend ses fonctions

Passation des services hier au sein de la DSP.

écemment nommé en Conseil des ministres, Andriamanarivo Jafetra Ramanoara, le nouveau Directeur de la Solde et des Pensions (DSP) entre en fonction. La passation entre son prédécesseur Florence Andrianaivohery et lui a eu lieu hier au centre "Loharano" dans les locaux du ministère de l'Economie et des Finances. L'ancienne DSP, Florence Andrianaivohery, a été, rappelons-le, nommée directeur du cabinet du ministère de l'Economie et des Finances.

Elle n'a pas manqué de donner sa bénédiction au nouveau DSP qui, pour sa part, a remercié le président de la République Andry Rajoelina et la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, d'avoir placé leur confiance en lui. Administrateur des services financiers, Andriamanarivo Jafetra Ramanoara est un " fils de la maison MEF ", puisqu'il a travaillé au sein de la Direction générale des Finances et des Affaires générales, avant d'être appelé à la Primature. Il effectue ainsi un retour au sein de la DGFAG pour assurer un poste de haute importance en tant que Directeur de la Solde et des Pensions.

En effet, la DSP a, entre autres, l'attribution d'assurer la mise en œuvre financière de la politique du gouvernement en matière de solde et de pension des agents de l'Etat ; de mettre en œuvre les réformes en matière de solde et de pensions ; d'assurer l'exécution administrative et budgétaire des dépenses de solde ; et d'assurer l'exécution administrative et budgétaire des dépenses liés à la prévoyance : rentes viagères, secours décès, pensions alimentaires. Elle assure également la tutelle technique des services régionaux en charge de la solde et des pensions.