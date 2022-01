Sénégal/Guinée: CAN 2021 - Sénégal - Guinée, les compos probables

Ce vendredi, le Sénégal rencontre la Guinée dans le cadre de la 2ème journée du groupe B de la CAN 2021.

C'est un affrontement entre les deux favoris du groupe B que nous offre la CAN 2021 pour cette deuxième journée. Vainqueurs sur la plus petite des marges de leur premier match, le Sénégal et la Guinée vont se disputer la place de leader au stade Omnisports de Bafoussam. Pour ce match de la deuxième journée de la CAN 2021, on devrait assister à un duel d'attaquants entre le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool) et le Guinéen Mohamed Bayo (Clermont). Abdou Diallo et l'ancien Rémois Boulaye Dia (Villarreal) devraient également être alignés côté sénégalais.

Les compos probables

Sénégal : Dieng - Mbaye, Cissé, Diallo, Ciss - Kouyaté, Lopy, Sarr - Mané, Dia, Baldé.

Guinée : Keita - Kane, Conte, Sow, Camara, Sylla - Cissé, Keita, Diawara - Bayo, Kanté.