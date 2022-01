Congo-Brazzaville: Musique - "La Quête", nouvel opus de Steven-Fleury

Le single, disponible sur YouTube et en rotation sur les chaînes locales de télévisions et radios ainsi que sur les chaînes de télévisions internationales en versions audio et visuelle, vient s'ajouter sur ceux existants déjà, permettant ainsi à l'enfant prodige de Dolisie de réaliser son rêve, celui de représenter sa ville sur la scène nationale et internationale.

Artiste-rappeur de 22 ans évoluant à Dolisie, Steven-Fleury, de son vrai nom Gueulegri Steven Fleury, est un prodige du label brazzavillois Benick Wizy management. Il a su convaincre tous ceux qui l'ont écouté et vu sur scène jusqu'ici avec ses textes touchants, motivants, accrocheurs et très profonds.

La fin de l'année 2021 a été marquée par la sortie de son nouveau single intitulé " La Quête ". Evoluant aujourd'hui dans un cadre professionnel avec une équipe expérimentée, et sous la coordination de sa structure de management, Steven Fleury prévoit de faire une tournée promotionnelle dans la ville de Dolisie en février ensuite sur Brazzaville en mars où il devra se produire, entre autres, à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville.

Dans sa campagne professionnelle, il bénéficiera du soutien et de l'accompagnement de la Mifa VB (Volonté + Bravoure) qui est une association créée par plusieurs jeunes dans le but de promouvoir les talents de la place. Bien organisée et structurée, la Mifa VB regroupe plusieurs jeunes de différents domaines. Elle a pour objectif principal le soutien de ses membres dans leurs projets en leur disposant des fonds issus des cotisations de chacun. La Mifa VB est composée des artistes, managers, beatmakers, designers, stylistes, chorégraphes, photographes, réalisateurs et sérigraphes. Elle est en grande partie le moteur de motivation et de soutien de l'artiste Steven Fleury qui, grâce à elle aujourd'hui, est l'artiste rappeur le plus influent de la ville de Dolisie avec une page Facebook de plus de 3 300 abonnés.

Le jeune rappeur originaire de Nkayi est en train de conquérir le pays avec une détermination débordante. Il s'est fixé comme objectif principal de représenter sa ville sur la scène nationale et internationale. Pour se faire, il compte sur le management de Benick Wizy, un bureau de production qui a pour objet de fournir des prestations d'organisation, d'administration et de diffusion pour des artistes, des compagnies quelle que soit la forme du projet. C'est une structure juridique indépendante de celle des artistes...

Un parcours musical encourageant

Né à Nkayi, département de la Bouenza, à environ 250 km de la capitale Brazzaville, d'un père militaire et d'une mère commerçante, Steven Fleury est un artiste rappeur authentique et moderne. Il a connu une enfance simple. L'influence sociale de son père lui a permis d'être un élève assidu et exemplaire. Passionné du ballon et fanatique de Christiano Ronaldo, il n'avait jamais pensé faire de la musique. C'est en 2014, lorsque son père reçoit une affectation de service à Dolisie, que tout commence à changer pour Steven Fleury qui obtient son Brevet d'études du premier cycle en 2017.

Bien auparavant, habitant un quartier ambiant et mouvementé appelé " Mboukou Mbelolo ", il prend goût de la musique. En 2015, il s'intéresse à un groupe de rap de la place dénommé " Dol musique " qu'il intègre par la suite et il y enregistre deux titres. Quatre mois après, il produit ses propres morceaux tout en étant encore membre du groupe. Des morceaux qui lui ont permis de se démarquer des autres et de se produire seul, faisant le tour des évènements de la ville ainsi que des kermesses. En février 2016, il perd son père. Une période sombre qui lui permet de voir la vie sous un autre angle et décide de se lancer dans une carrière solo. Habité par la détermination, la soif de vaincre et du courage, il impressionne tout son entourage. C'est en 2017 qu'il sort officiellement son premier titre intitulé "Houlah", qui vient confirmer son talent après ses performances précédentes.

Devenu l'identité remarquable de la ville, il tisse des relations avec les grands noms de la scène dolisienne tels qu'Achille Mouebo, Cyriaque Bassoka (feu) et Marechal Manassé dont une collaboration avec l'animateur Haricot vert dans le morceau "Missongo". Des relations qui ont été très bénéfiques pour sa toute jeune carrière qu'il voit décoller avec la production de ses prochains titres "100% 242", "Vérité", "La donne" et aujourd'hui "La Quête". Brillant avec des sons freestyles tels que " Botika ", " Que du sale ", et " Oyo ekoya Eya ", ces singles viennent couronner le tout et faire de lui aujourd'hui le rappeur le plus suivi de la ville de Dolisie.