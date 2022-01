Congo-Kinshasa: Amélioration de la desserte en eau potable à Kinshasa /Régideso - Jean-Michel Sama Lukonde reste attentif à l'évolution des travaux de construction de la nouvelle Usine à Lemba Imbu

Le Gouvernement de la République est de plus en plus déterminé à tout mettre en œuvre pour améliorer la desserte en eau potable sur l'ensemble du territoire national en général et dans la ville province de Kinshasa en particulier. C'est pour matérialiser la vision de "Le Peuple d'abord " prônée par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

C'est dans cette optique que le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, bravant la pluie, a effectué, ce jeudi 13 janvier 2022 dans la matinée, une visite sur le site où s'effectuent les travaux de construction de la nouvelle usine de captage et de pompage d'eau, entrepris par la Régideso à Lemba Imbu, dans la commune de Mont-Ngafula afin de s'assurer de leur bon déroulement. L'objectif est d'améliorer le plus rapidement possible l'accès à l'eau potable pour les habitants de ce coin de la capitale.

Accompagné du Ministre des Ressources Hydrauliques, de quelques membres de son cabinet et de toute l'équipe de la Régideso, le Chef du Gouvernement a reçu de plus amples détails sur l'exécution desdits travaux avant de procéder à la visite du site et de ses installations.

" Ici, nous sommes là dans un secteur social dans lequel pour cette année, nous avons reçu des instructions claires de son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous sommes avec le Ministre des Ressources Hydrauliques ainsi que toute l'équipe de la Régideso pour nous assurer de l'avancement des travaux ici au site Lemba Imbu et nous assurer également que la desserte en eau qui viendra de ces installations pourra se faire le plus rapidement possible. Nous avons constaté que les travaux sont bien avancés et que d'autres phases restent. Dans le cadre de la première phase, d'ici à trois mois, nous pourrons avoir l'électrification du site et ça devrait permettre de faire les premiers essais. Nous allons rester derrière les équipes en vue, bien sûr, de pousser pour que les choses se fassent le plus rapidement possible et que tous les moyens soient mis à disposition de sorte à permettre à cette partie de la zone de Kinshasa de bénéficier de l'eau qui est tant attendue ", a-t-il dit.

Pour sa part, le Ministre des Ressources Hydrauliques a fait savoir que les équipes sont à pied d'œuvre pour donner de l'eau potable à ces populations.

Aujourd'hui, il se dit satisfait de l'évolution des travaux et rassure que la population sera desservie en eau potable très rapidement sans attendre la fin des travaux.

Après avoir communié avec la population kinoise de cette partie de la ville, le Premier ministre Sama Lukonde s'est rendu compte personnellement de l'état de délabrement des infrastructures routières de Lemba Imbu en général et de la route Cecomaf, en particulier.

"Sur notre chemin, nous nous sommes rendus compte que l'état de la route est vraiment dégradé. Nous nous sommes arrêtés à deux endroits précis où nous avons vu qu'il y a des travaux qui doivent impérativement se faire. Nous avons demandé que le Ministre des ITPR soit avec nous de sorte à nous permettre de décider qu'est-ce qui doit être fait par rapport à la voie d'accès. Donc, c'est une expérience que nous avons vécue, une communion que nous avons pu avoir avec la population qui était très interactive et intéressante. Pour les restes, nous allons demeurer sur le terrain pour nous assurer que le travail se poursuit et puisse s'achever ", a déclaré Jean-Michel Sama Lukonde.