Afrique: "Le maillot national est au-dessus de tout", Joseph Lopy, milieu terrain des lions

"Comme l'a dit le coach, c'est un match particulier. Ce serait se mentir de ne pas le dire. Mais, il l'a souligné encore une fois, ça reste un match de football. Et nous, on prépare nos matches à venir comme les précédents. C'est à dire dans les meilleures conditions pour pouvoir remporter les 3 points. Je pense que c'est le plus important à faire. Nous allons jouer pour gagner ce match et nous qualifier au tour suivant".

"Ce qu'on se dit actuellement, c'est qu'on devrait faire plus attention avec cette pandémie qu'on ne maîtrise pas vraiment. On essaye de faire le maximum attention justement pour que ça ne se propage pas au sein de la tanière. Après sur le plan footballistique, on a une très bonne équipe. On est 27, il y a des joueurs qui sont là et qui sont prêts à pallier les absences.

On l'a vu lors du premier match où il y avait pas mal d'absents. Ça ne nous a pas empêché de gagner le match. Donc, je pense qu'on a un groupe de qualité qui travaille bien pour être en forme demain (aujourd'hui, Ndlr) et faire le nécessaire sur le terrain afin de remporter les 3 points".

"Ça fait quand même quelques matches que je suis là. Et le coach est un ancien joueur, il sait que c'est comme ça dans une équipe. Il y a en qui jouent beaucoup et d'autres qui jouent un peu moins. Même si on a tous l'ambition de jouer. Et ici, on ne parle pas de club, on parle du maillot de l'équipe nationale qui est beaucoup plus important que toute autre chose.

Aujourd'hui, on est venus, ici pour une mission particulière. Et on le sait. Donc, ce qui compte c'est l'équipe nationale du Sénégal. Ce n'est pas moi, ni un autre. Celui qui joue, c'est très bien. Il faut le soutenir et regarder aussi. Quand j'aurais l'occasion de jouer, j'apporterais ma pierre à l'édifice. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. On est venus ici pour gagner quelque chose ensemble. Donc, on travaille tous ensemble dans cet objectif-là".