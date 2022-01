Sénégal: Hausse exponentielle de Covid-19 - Encore plus de 600 nouveaux cas positifs

Faisant le bilan quotidien sur l'évolution de l'épidémie de covid-19 au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait état hier, jeudi 13 janvier, de 2 décès supplémentaires, 254 patients guéris et 608 nouvelles contaminations sur 2242 tests réalisés. Le taux de positivité s'établit à 27,11%. Il s'agit de 50 cas contact et de 558 issus de la transmission communautaire dont 195 dans le département de Dakar, 51 à Pikine, 37 à Guédiawaye, 30 à Rufisque, 18 à Keur Massar, 45 à Thiès, 28 à Kaolack, 26 à Saint-Louis, 25 à Tivaouane, 19 à Oussouye et Mbour, 11 à Ziguinchor, 10 à Fatick, 8 à Kédougou et Sokone, 7 à Touba et Popenguine, 4 à Kolda, 2 à Mékhé et Pout, 1 à Bakel, Louga, Diourbel, Vélingara, Bambey et Saraya. Par ailleurs, 8 cas graves sont admis en réanimation. A ce jour, depuis l'apparition de l'épidémie au mois de mars 2020, 81366 cas ont été déclarés positifs dont 74758 guéris, 1903 décédés, et donc 4704 sous traitement. Depuis le début de la campagne de vaccination en février 2021 au Sénégal, le nombre total de personnes vaccinées est de 1377376 dont 1149 pour le mercredi 12 janvier 2022.