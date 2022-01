Afrique de l'Ouest: CAN 2021-- Groupes B et C - Une journée décisive !...

Au Groupe B, le Sénégal et la Guinée se disputeront le leadership, alors qu'au Groupe C, le Maroc cherchera à faire d'une pierre deux coups : prendre le large par rapport aux Comores et préserver son rang de coleader qu'il partage avec le Gabon... à même de s'en accaparer.

Si nous sommes restés sur notre faim à l'issue de la première journée dans les Groupes B et C, qui ne nous ont pas offert du spectacle, à l'instar des autres poules, du reste ; la deuxième journée s'annonce décisive pour la suite du parcours dans ces deux poules. Les vainqueurs de la première journée, en l'occurrence le Sénégal et la Guinée en Groupe B ; le Maroc et le Gabon en Groupe C, chercheront à prendre de la distance et, pourquoi pas, assurer dès cette journée la qualification aux huitièmes de finale.

Groupe B : confrontation directe entre la Guinée et le Sénégal.

En poule B, c'est déjà la bataille pour le leadership. Une bataille qui opposera, sous forme de confrontation directe, la Guinée et le Sénégal, vainqueurs respectivement du Malawi et du Zimbabwe lors de la journée inaugurale. La victoire de l'un ou de l'autre l'expédierait directement aux huitièmes de finale.

L'autre match de cette poule B s'apparente aussi à de la confrontation directe, mettant aux prises les malheureux vaincus de la journée inaugurale, le Zimbabwe et le Malawi.

Sachant que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient aux huitièmes de finales et alors qu'on n'est qu'à la deuxième journée, Zimbabwéens et Malawiens gardent encore des chances intactes pour aller plus loin que le premier tour lors de cette CAN, et ce, malgré la défaite concédée au match inaugural.

Groupe C : duels à distance

Si en Poule B les confrontations sont directes, en Poule C les duels sont à distance. Les coleaders de ce Groupe C, le Maroc et le Gabon, chercheront, chacun de son côté, à prendre le large avec l'espoir de voir son adversaire faire un faux pas. Le Maroc aura pour client les Comores, un adversaire à sa portée, du moins sur le papier. Le Maroc cherchera à faire d'une pierre deux coups : prendre le large par rapport aux Comores et préserver son rang de Coleader qu'il partage avec le Gabon... à même de s'en accaparer.

L'autre confrontation de ce Groupe C est incontestablement l'affiche de cette journée, mettant aux prises une grande nation du football africain, le Ghana, et à un adversaire qui, lui, force le respect, en l'occurrence le Gabon.

Défait par le Maroc lors de la journée précédente, le Ghana espère redorer son blason et entrer proprement dans la compétition, dès cette journée.

Le programme

Groupe B

14h00 : Sénégal-Guinée.

17h00 : Malawi-Zimbabwe.

Groupe C

17h00 : Maroc-Comores.