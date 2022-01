Maroc: INDH - 174 projets de plus de 209 de MDH programmés entre 2019 et 2021 à Meknès

Meknès — Un total de 174 projets d'un investissement de plus de 209 Millions de DH (MDH) ont été programmés entre 2019 et 2021 au niveau de la préfecture de Meknès, dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Ces projets, qui s'inscrivent dans le cadre de la troisième phase de l'INDH, ont été financés par le fonds de l'INDH à hauteur de plus de 110 MDH, selon des données de la Division de l'Action Sociale (DAS) de la préfecture de Meknès.

Ces divers projets se répartissent entre les programmes de réduction des déficits au niveau des infrastructures et des services de base dans les territoires les moins équipés (16 projets), l'accompagnement des personnes en situation de précarité (16 projets), l'amélioration du revenu et de l'inclusion économique des jeunes (63 projets) et l'impulsion humain des générations montantes (79 projets).

Au titre de sa troisième phase, l'INDH se caractérise par l'innovation et le lancement d'une nouvelle génération de projets et programmes pour la consolidation des acquis.

Ce grand chantier royal aux multiples dimensions sociale, économique et territoriale, lancé par SM le Roi Mohammed VI le 18 mai 2005, vise à promouvoir le développement des territoires de manière équitable, basé sur la réduction des taux de pauvreté et la lutte contre la vulnérabilité des différentes catégories de citoyens et à encourager l'implication de la population locale dans des projets générateurs de revenus qui représentent un levier de développement local.

La troisième phase (2019-2023) vise, principalement, à stimuler le rythme de mise en œuvre des différents projets des deux phases précédentes, afin d'atteindre les objectifs fixés, à travers des approches innovantes qui conduisent à une meilleure perspective du développement humain dans sa dimension durable.