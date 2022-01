Tunisie: Entreprenariat - L'incubateur "Lab'ess" lance son 9ème programme d'accompagnement de projets innovants

Tunis — L'accélérateur d'innovation sociale "Lab'ess" a annoncé, vendredi, le lancement de la 9e promotion de son programme d'incubation, au profit de 10 nouveaux porteurs de projets innovants.

" En fait, ce programme d'incubation, qui s'étale sur une période de six mois, accompagne, forme et finance des porteurs de projets innovants qui apportent des réponses viables à des problèmes environnementaux et sociaux ", a précisé Lab'ess, dans un communiqué, rendu public, vendredi.

Une formation d'une valeur de 20 000 dinars sera offerte à chaque porteur de projet, grâce au soutien de plusieurs bailleurs sensibles à l'impact social, notamment l'Agence Française de Développement, la banque UBCI, le projet Innov'i - EU4Innovation...

Lancé le 1 er novembre dernier, l'appel à candidature pour la sélection de sa 9 e promotion a su mobiliser les foules : au total ce sont plus de 190 porteurs de projet qui ont postulé pour rejoindre l'incubateur.

Après l'étape du bootcamp et des entretiens individuels, ce sont finalement 10 entrepreneurs qui ont été sélectionnés pour faire partie de cette nouvelle promotion.

Créé en 2012, Lab'ess est un incubateur de PULSE, dédié à la création et au développement durable des acteurs de l'entrepreneuriat social pour répondre efficacement aux besoins socio-économiques de la Tunisie. Il a formé, jusque-là, plus de 2000 associations, et il a facilité l'émergence et le développement de 75 projets d'entreprises sociales.