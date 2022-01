Congo-Kinshasa: Nouveau jour, nouvelle ère - APUKIN - L'équipe Lubo Yambele installée

De toute évidence, ce jeudi 13 janvier 2022 a marqué un nouveau tournant dans l'histoire de l'Association des Professeurs de l'Université de Kinshasa, APUKIN en sigle. En effet, en dépit de la petite pluie qui a arrosé la matinée, le nouveau comité de gestion, élu en date du 8 janvier 2022, a été investi par le Conseil des Sages au siège de l'APUKIN, aux environs de midi.

A cette cérémonie qui avait réuni professeurs, presse et différents invités, le premier ayant pris la parole était le secrétaire rapporteur de la Commission Electorale Indépendante de l'APUKIN, le Professeur Kwete, qui a exprimé un profond soulagement : "C'est la fin de la crise de l'APUKIN qui nous a secoué, et qui a failli emporter la grande association des savants ". Au nom de la Commission Electorale, il a d'abord remercié le Comité des Sages, pour leur prouesse manifeste dans la résolution de cette crise interne, car n'eut été leur sagesse, l'APUKIN ne serait plus qu'un vestige. Dans la même lancé, il a aussi félicité l'esprit fédérateur qui anime chacun des membres du nouveau comité.

Pour sa part, le Professeur Kabamba, Président du Conseil des Sages qui, au nom du Conseil, a investi le nouveau Comité, en déclarant : " Je crois que nous sommes arrivés à la fin du long processus, de la résolution de cette crise ", faisant allusion aux événements ayant entouré l'élection du nouveau Comité, réduisant l'APUKIN en petites fractions opposées entre elles. " Au président et à son Comité, je voudrai dire : vous aurez des jours meilleurs et des jours qui les seront moins ", a-t-il renchéri, en s'adressant aux nouveaux élus à qui il a recommandé l'abnégation, afin que les intérêts de l'APUKIN, et de l'APUKIN seule, soient leur motivation.

C'est en dernier lieu, que le Président du nouveau Comité élu, après son investiture, au nom de ses camarades avec lesquels il a été investi, a pris la parole, exprimant sa reconnaissance et celle de son Comité à tous ceux qui ont contribué à la résolution de cette crise, en choisissant la voie de la raison et de la liberté, plutôt que celle de la partialité fanatique et du dictat, parmi lesquels des professeurs émérites, des professeurs associés, etc. " Nous sommes dès à présent entrés dans l'histoire ; nous avons prouvé que l'APUKIN uni est plus fort, et qu'avec un peu de volonté, l'on peut bien se débarrasser de l'égoïsme ".

Le Professeur David Lubo, nouveau président de l'APUKIN, élu avec une majorité écrasante des voies, a fait savoir qu'il entend œuvrer pour le rayonnement de cette association à caractère syndicale, avec l'appui de son comité exécutif, mais aussi en comptant sur l'implication personnelle de tous les membres.