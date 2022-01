Congo-Kinshasa: Hollywood Vision Cinéma - Ken Nsiona prépare un court métrage intitulé Pastor Ken

Auteur et initiateur du dessin animé congolais (cinéma d'animation) " UJANA ", l'infographiste, réalisateur du Cinéma télévisé Ken Nsiona, après un fou succès de son projet du film d'animation congolais, prépare un court métrage intitulé " Pastor Ken ".

A travers ce film, le Géniteur de Hollywood Vision Cinéma entend sensibiliser les chrétiens sur les vertus bibliques, en les appelant à suivre le modèle de Jésus-Christ, leur modèle par excellence.

En parlant des réalités sur les choses qui se passent dans les églises de la RDC, l'auteur du film pastor Ken voudrait également conscientiser les serviteurs de Dieu de son pays à être exemplaires et à servir Dieu dans la vérité et la sincérité comme le Christ l'a toujours enseigné. "Votre conscience est la voix de Dieu qui vous parle. Pastor Ken est un envoyé de Dieu sur terre avec comme mission de combattre le mal et les imposteurs au sein de l'église. Combattre les faux pasteurs, prophètes, bishops et tant d'autres. Combattu spirituellement et physiquement par un groupe de gens animés de mauvais esprit et se proclamant serviteur de Dieu mais initiés au fétichisme par une sorcière appelé "Libele Moko", pastor ken finit par vaincre en accomplissant sa mission qui était de ramener une église renouveau au Congo", a expliqué Ken Nsiona, mercredi 12 janvier 2022, lors d'une descente pendant la répétition.

Pour ce qui est de Hollywood Vision Cinéma, son chef-d'œuvre, c'est une structure datant de cela plus de 10 ans avec comme objectif de lutter contre toutes sortes de pratiques qui dérangent le quotidien de la population congolaise.

"C'est un grand projet dans lequel je ne saurai pas travailler tout seul et cela demande la main forte de tout un chacun. Quiconque voudra manifester la volonté d'intégrer le groupe, nous sommes ouvert pendant cette période car nous avons lancé un recrutement nous permettant de faire un casting pour savoir avec qui allons-nous réaliser ce grand projet qui se pointe à l'horizon ", a-t-il informé.

Il faut retenir que Ken Nsiona est un réalisateur congolais à travers le pays pour avoir pris part à des compétions de haut niveau sur l'ensemble du territoire national, comme à l'Institut Français, à l'Académie des Beaux-arts, au centre culturel Wallonie-Bruxelles et autres. A son actif, il compte plusieurs trophées et diplômes de mérite dans le monde du cinéma avec comme spécialité les Sciences fictions, effets spéciaux...

Il faut également noter que Hollywood Vision Cinéma lancera les séances des répétitions chaque mercredi et samedi de 10h00 à 12h30 dans la commune de Barumbu à l'espace diamant vert sur l'avenue Kongolo Réf : hôtel Babel sur la direction Cabinda. Pour tout contact : 0855729066.