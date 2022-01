Afrique de l'Ouest: CAN 2021 - Le Sénégal en difficulté face à la Guinée à la mi-temps

Pas de but dans ces premières 45 minutes entre le Sénégal et la Guinée en match comptant pour la seconde journée de la CAN 2021.

Un match pour prendre la tête du groupe B de la CAN 2021. Ce vendredi, le Sénégal et la Guinée s'affrontent pour savoir lequel des deux prendra la tête de la poule, au stade omnisports de Bafoussam (Cameroun). Pour l'instant les Lions de la Teranga et le Syli National n'arrivent pas à se départager. 0-0 ! Dans une première mi-temps sans grosses occasions, les deux équipes rentrent aux vestiaires.

Le Sénégal est très décevant lors de ce premier acte alors que la Guinée s'est montrée bien plus intéressante. Naby Keita joue à la perfection son rôle de meneur du jeu du Syli national, qui aurait pu ouvrir le score grâce à Guilavogui (31e).