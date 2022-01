Afrique: CAN 2021 - Antonio Conceiçao " Nous avons eu quelques problèmes au début de la rencontre "

Réagissant après la victoire face à l'Ethiopie, Antonio Conceiçao, le sélectionneur camerounais, a salué cette belle performance de son équipe mais estime qu'il reste des choses à parfaire.

Au terme d'une expression collective aboutie, le Cameroun s'est imposé ce jeudi 13 janvier 2022 face à l'Éthiopie (4-1) à l'occasion de sa seconde sortie dans la CAN 2021. Avec cette deuxième victoire, les Lions Indomptables ont ainsi validé leur ticket pour les huitièmes de finale. Si Antonio Conceiçao est heureux de la performance de son équipe sur le plan offensif en seconde période, il reconnaît par ailleurs qu'il y a eu des flottements dans le secteur défensif.

" Nous avons eu quelques problèmes au début de la rencontre. L'équipe n'avait pas encore adhéré à notre plan de jeu et l'adversaire en a profité pour ouvrir le score. Nous avons réagi et à la pause, j'ai rappelé aux joueurs que nous avions un plan de jeu. Nous avons fait une bonne deuxième mi-temps mais il y a des choses que nous devons tirer au clair puisque les difficultés vont s'accroître ", a expliqué le technicien lusitanien en conférence de presse.

Le patron du staff technique des Lions Indomptables du Cameroun a bien conscience que son équipe à encore une marge de progression malgré la belle victoire contre l'Éthiopie.

" L'objectif était de jouer et gagner avec la manière et c'est fait. Sur le plan offensif, on a bien joué, on a créé des occasions, on a marqué quatre fois. La vérité est que sur le plan défensif, on n'a pas été en place. Nous avons eu des défaillances et ça nous a fait prendre un but. Nous avons manqué le coche en première mi-temps mais en seconde période, nous avons corrigé les manquements. L'équipe s'est très bien comportée sur le plan offensif ", a-t-il poursuivi.